Waarom u uw deur beter stevig toehoudt voor huis-aan-huisverkopers van energiecontracten

'De Inspecteur' van Radio 2 stelt vast dat energieleveranciers ook in coronatijden hun contracten aan huis proberen te slijten. De huis-aan-huisverkopers nemen het daarbij niet altijd even nauw met hun gedragscode. En hoewel ze vaak zwaaien met fikse kortingen, is hun aanbod niet noodzakelijk echt het goedkoopste voor u. Mijnenergie.be bekijkt waarom u beter waakzaam blijft.

Radio 2-luisteraars getuigden van huis-aan-huisverkopers die de woonkamer gewoon binnenstappen, zonder mondmasker en zonder de handen te ontsmetten. Sommige mensen vertelden ook ze aangaven dat ze niet van energieleverancier wilden veranderen, maar dat het toch gebeurde.

Het is lang niet de eerste keer dat het dergelijke krachten regent over deur-aan-deurverkopers. Dat zien we ook in de cijfers van de Ombudsdienst voor Energie. Die ziet de klachten rond deur-aan-deurverkoop en verkoop op de openbare of private weg jaarlijks oplopen. Op vijf jaar tijd steeg het aantal meldingen van 251 tot 804. De Ombudsman ijvert daarom al een tijdje voor een afschaffing van de deur-aan-deurverkoop, omdat de verkopers niet zelden agressieve technieken gebruiken om klanten over de streep te trekken.

Gedragscode

Kunnen de energieleveranciers hier dan zelf niets aan doen? Belangrijk om te weten is dat deur-aan-deurverkopers meestal geen rechtstreekse personeelsleden van de leverancier in kwestie zijn. Vaak werken ze voor externe verkooporganisaties die speciaal worden ingeschakeld. Het is trouwens ook zo dat de spelregels voor deurverkoop behoorlijk precies en wettelijk zijn vastgelegd. De gedragscode bepaalt onder meer dat een verkoper zich meteen moet legitimeren. Hij moet ook op eenvoudig verzoek van u het gesprek onmiddellijk beëindigen én uw woning verlaten. Ten slotte is het verboden om aan de deur te verkopen tussen 20 uur ‘s avonds en 9 uur ‘s morgens.

Laat u niet overdonderen

Als u een deur-aan-deurverkoper over de vloer krijgt, kan u er zeker van zijn dat die u zal proberen te overdonderen met ‘spectaculaire’ aanbiedingen en kortingen. Hij moet zijn prijssimulaties wel afstemmen op uw wettelijk verbruik. Staar u toch maar niet te veel blind op de geboden korting: de kans is groot dat u die ook had gekregen als u zelf aanklopte bij de leverancier in kwestie. Bovendien is het nogal logisch dat een verkoper van één leverancier u niet noodzakelijk het voor u goedkoopste contract op de markt aanbiedt. Dat kan bijvoorbeeld bij een concurrent zitten.

Als u toevallig wel net op zoek bent naar manieren om te besparen op uw energiefactuur, dan is het altijd beter om het heft zelf in handen te nemen. Via een vergelijkingssite kan u gemakkelijk op basis van uw eigen verbruik nagaan welke energieleverancier u op dit moment het goedkoopste contract kan bieden, welke voorwaarden daaraan vasthangen, enzovoort. Op basis daarvan kan u dan een weloverwogen beslissing maken.

