Waarom u tot 500 euro betaalt voor dossierkosten woonlening

U kent de waarschuwing: lenen kost ook geld. En niet alleen omdat u interesten te betalen hebt, want ook de bijhorende dossierkosten kunnen behoorlijk oplopen. Dit is wat u momenteel betaalt bij een woonlening.

De banken hadden het enkele jaren geleden gevonden: omdat ze steeds minder verdienden op de intresten van de leningen die ze toekenden, zochten ze andere inkomstenbronnen. Een populaire piste was toen een verhoging van de dossierkosten, die ze aanrekenden om allerlei documenten voor een kredietaanvraag te verzamelen en op te volgen. Sommige instellingen rekenden tarieven tot 750 euro aan.

Maxima

Om misbruiken te voorkomen, legde de regering maximumbedragen vast. Voor een hypothecair krediet mogen de banken sinds 1 april 2017 hoogstens nog 500 euro dossierkosten vragen, ongeacht het geleende bedrag. Voor een overbruggingskrediet – waarbij u bijvoorbeeld moet lenen omdat u tijd nodig heeft om een oude woning te verkopen - is er een maximum van 300 euro. En voor een herfinanciering bij dezelfde instelling om een lening met hoge rente om te zetten in een krediet met lagere intrestvoeten is dat 250 euro. De wetgever gaat er vanuit dat de bank in dat laatste geval al over heel wat informatie beschikt. Dit geldt wel alleen voor een eerste herfinanciering. Bij een tweede (binnen de twaalf maanden) mogen de banken wel hogere kosten aanrekenen. Bekijk hier de kosten voor de herfinanciering van een woonlening.

In de praktijk passen bijna alle instellingen de hoogste bedragen toe, al zijn er toch ook die iets gematigder zijn. Zo vraagt KBC voor een overbruggingskrediet zonder hypotheekstelling 250 euro in plaats van 300 euro. Verder krijgen Cera-vennoten er een korting van 30% op de standaard dossierkosten. Bij Belfius betaalt u voor hypothecaire leningen tot 50.000 euro 350 euro in plaats van 500 euro.

Kredietaanbod

Belangrijk om te weten: banken mogen u enkel dossierkosten aanrekenen als ze u een kredietaanbod doen. Dat betekent dat ze bereid zijn om de lening toe te kennen tegen de afgesproken voorwaarden. Voor een geweigerde lening mogen ze geen dossierkosten in rekening brengen.

Naast de klassieke dossierkosten bij het aanvragen van een woonlening kunnen banken ook dossierkosten vragen voor wijzigingen aan een bestaand krediet. Bijvoorbeeld als ze op uw vraag de looptijd moeten verlengen of verkorten. Bij Belfius kost dat 100 euro, bij Argenta 125 euro en bij ING 150 euro.

Verbouwingen

Nog dit: voor een kleinere verbouwingslening kunt u ook een gewone financiering afsluiten in plaats van een hypothecair krediet. Hiervoor rekenen de banken geen dossierkosten aan.

