Waarom u ook met 500 euro al kan beginnen beleggen Dries Van Damme

15 maart 2018

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument Stel: u hebt een bedrag van 500 euro op overschot en wil daar meer uithalen dan wat een spaarboekje opbrengt. Is beleggen in dan een zinvolle optie? Het antwoord is ja, al mag u geen torenhoge winst verwachten.

Een perfecte start

Dat beleggen veel meer kan opbrengen dan het klassieke spaarboekje, zal niemand verbazen. Hoewel het ene spaarboekje het andere niet is, moet u al heel goed zoeken naar een bank die nog 1% rente wil geven. Toch aarzelen veel mensen nog om de stap te zetten, niet zelden omdat ze denken dat het bedrag dat ze kunnen of willen beleggen te klein is. Nochtans is die koudwatervrees nergens voor nodig. Integendeel, voor de beginnende belegger is starten met kleine bedragen ideaal om te experimenteren en de risico’s te beperken.

De meerwaarde van een beleggingsplan

Uw zuurverdiende 500 euro zomaar in een aandeel stoppen is wel niet zo interessant. Hoewel u met 500 euro misschien enkele aandelen kan kopen, zullen de vaste kosten wellicht te zwaar doorwegen. Die blijven immers gelijk, of u nu één of honderd aandelen koopt. Bovendien bestaat er een reëel risico dat u een flink stuk van het geld verliest, als achteraf blijkt dat u uw aandelen toevallig op een slecht moment kocht. Als leidraad voor beginners kunnen we stellen dat rechtstreeks in een specifiek aandeel beleggen meer iets is voor de meer kapitaalkrachtigeren onder ons.

Als beginnende beleggen bent u beter af bij een beleggingsfonds. Bij het Belfius Flex Invest Plan, bijvoorbeeld, belegt u maandelijks een vast bedrag vanaf 25 euro in een beleggingsfonds naar keuze. Dat betekent dat u met 500 euro al twintig maanden kan beleggen. Eventueel komen daarbovenop wel nog wat instapkosten, en sommige banken rekenen ook kosten aan voor de effectenrekening die nodig is om uw fondsen te beheren.

Periodiek kleine bedragen beleggen heeft bovendien als voordeel dat u nooit een grote som op een financieel ongunstig ogenblik zult beleggen. U spreidt dan ook uw risico. Op die manier geraakt u ook geleidelijk aan vertrouwd met het systeem.

Ook nuttig om in het achterhoofd te houden: ideaal is om over een langere termijn – pakweg tien jaar – te beleggen, zelfs al wijkt u niet af van de minimumbedragen. Dat maakt de kans groter dat u eventuele financiële dalen compenseert met sterkere periodes. Als uw financiële situatie na verloop van tijd wat zwaardere investeringen toelaat, dan kan u de bedragen opdrijven en zo uw mogelijke winst vergroten.

TIP: Vergelijk hier de voorwaarden van diverse beleggingsplannen

Wat brengt het op?

Dat u zelfs met kleine bedragen best wat euro’s kunt verdienen, bewijzen de rendementen van verschillende beleggingsfondsen de voorbije jaren. Zo leverde Sikev Global High (KBC) met hoger risico een rendement op van maar liefst 11,44% over de periode van één jaar. De Sikev Global Medium had een 8,01% rendement en de Sikev Global Low nog steeds een mooie 3,94%.

Stel dat u daar net 500 euro in had geïnvesteerd, dan had u een winst geboekt van respectievelijk 57, 40 of 20 euro: een pak meer dan als u datzelfde geld geparkeerd had op een spaarboek.

TIP: Hier vindt u een handig overzicht van de rendementen van verschillende beleggingsplannen

Beleg volgens uw profiel

De rendementen voor beleggingsfondsen met een hoog risico zien er meestal heel aantrekkelijk uit. Besef wel dat het risico op tegenslag hier echt hoger is dan bij beleggingen met een laag risico. Sowieso gaat de bank u van bij het begin helpen om uw risicoprofiel te bepalen, zodanig dat de beleggingen in lijn liggen met uw financiële mogelijkheden en verwachtingen.

Doe de test: welke beleggingen passen het best bij uw profiel?

