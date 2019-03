Waarom u niet al uw eieren naar dezelfde bankier moet dragen Johan Van Geyte

01 maart 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Ja, natuurlijk is het gemakkelijk om al uw financiële diensten bij één en dezelfde bank af te nemen. Maar is dat ook het verstandigste? Wij kunnen alvast vijf goede redenen bedenken waarom u ook eens bij de concurrentie moet aankloppen.

1. Spreiding van risico’s

Wie bij meerdere banken klant is, spreidt zijn/haar risico; essentieel wanneer u meer dan 100.000 euro aan tegoeden heeft. De reden: bij eventuele financiële moeilijkheden van een bank biedt de overheid via het Garantiefonds de zekerheid dat u uw geld tot 100.000 euro per persoon en per instelling kan recupereren.

2. Tweede opinie

Onderschat niet hoe interessant het kan zijn om een tweede opinie te krijgen. Zit u met een financieel probleem, dan kunt u informatie vragen bij uw bank. Bent u bij meerdere instellingen klant, dan krijgt u direct meerdere inzichten, en die zullen niet noodzakelijk gelijklopen.

3. Beter beloond

Banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen, maar commerciële bedrijven die winst willen maken. Als een bankier voelt dat hij u een lening tegen een hoger tarief kan verkopen, zal hij dat niet nalaten. U kan u daar tegen wapenen door de concurrentie tegen elkaar uit te spelen en met meerdere instellingen te onderhandelen. Dat blijkt tot op vandaag nog altijd de beste manier om commerciële toegevingen in uw voordeel af te dwingen. Zo’n kleine tariefdaling maakt vaak een wezenlijk verschil op lange termijn: leent u bijvoorbeeld 150.000 euro op 20 jaar tegen een vaste rente van 2%, dan betaalt u over de hele looptijd in totaal 31.809,53 euro aan intresten. Zakt de rente tot 1,90%, dan moet u ‘maar’ 30.140,99 euro ophoesten. 1.600 euro verschil!

Tip: Vergelijk hier de scherpste tarieven voor woonleningen op dit moment

4. Kies voor een specialist

Sommige banken bieden een ruim gamma aan, andere slechts een beperkt pallet. Maar misschien volstaat dat laatste voor u. Niets belet u ook om een basispakket te nemen bij een algemene bank en voor het geld dat u toch niet meteen nodig bijvoorbeeld een spaarrekening te openen bij een kleine instelling die hoogrentende spaarrekeningen aanbiedt. Zo geeft MeDirect Fidelity Sparen een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80% en biedt Santander Consumer Bank Vision + een basisrente van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,65%. De best presterende spaarrekeningen bij de grote banken raken niet boven 0,01 basisrente en 0,15% getrouwheidspremie. Voor een inlage van 10.000 euro is dat op jaarbasis toch al 69 euro minder.

Tip: Bekijk hier de banken die de hoogste spaarrentes bieden

5. Denk ook aan een verzekeraar

Banken bieden overigens niet alleen bancaire producten aan, maar vaak ook verzekeringen. Die halen ze niet uit hun eigen ‘fabriek’, maar betrekken ze bij een verzekeraar. Misschien is het wel interessanter om rechtstreeks naar de verzekeraar te stappen. Een tussenpersoon werkt niet gratis. Op zich geen probleem, maar dan moet er natuurlijk ook wel extra dienstverlening tegenover staan.

Tip: Vraag hier vrijblijvend een aantal offertes voor uw brandverzekering aan

Lees ook:

Helder uitgelegd: dit zijn de kosten van een spaarrekening

Deze tarieven heeft Batibouw in petto voor woonleningen

737 euro betalen voor een zichtrekening? Dit zijn de gratis alternatieven

Bron: spaargids.be