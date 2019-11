Waarom u eigenlijk elke maand moet beleggen Sven Vonck

28 november 2019

08u30

Wie meer rendement zoekt voor zijn spaarcenten, belandt al snel op de beurs. Toch is het geen goed idee om meteen een groot bedrag in één keer te beleggen. Verstandiger is om maandelijks een klein(er) bedrag te investeren.

Periodiek beleggen is - zeker voor beginnende beleggers - een interessante strategie. U investeert dan automatisch (via een periodieke overschrijving) en op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld elke maand, trimester of semester) geld in een beleggingsfonds of in een korf van verschillende fondsen. Die aanpak heeft zo zijn voordelen.

Geen emoties

Door op regelmatige en vaste tijdstippen te investeren in een of meerdere beleggingsfondsen schakelt u als belegger uw eigen emoties uit. Dat is beter, want zo twijfelt u niet meer of het wel een goed moment is om in de beurs te stappen. Bij veel beleggers heeft die vraag namelijk een verlammend effect. Bij dalende koersen zijn ze bang om te investeren uit vrees dat de koersen nog verder zullen dalen, bij stijgende koersen zijn ze bang dat de beurzen stilaan hun hoogtepunt hebben bereikt. Met een periodiek beleggingsplan investeert u gewoon altijd, of de beurzen nu net zakken of dalen.

Potentieel hoger rendement

Met een periodieke beleggingsaanpak bent u als belegger tenminste zeker dat u zowel bij hoge als bij lage beurskoersen deelbewijzen van een beleggingsfonds hebt gekocht. Veel beleggers deinzen ervoor terug om te investeren in een beleggingsfonds op een moment dat de beurskoersen dalen. Maar, soms is dat net een goed moment om te investeren, omdat daardoor ook de deelbewijzen van het beleggingsfonds goedkoper worden. Voor dezelfde prijs kan u dus meer deelbewijzen kopen. Daardoor daalt de gemiddelde aankoopprijs van een deelbewijs, wat uiteindelijk ook een potentieel hoger rendement oplevert. Wie daarentegen altijd wacht tot de koersen weer stijgen, koopt altijd deelbewijzen op een moment dat die weer veel duurder zijn geworden.

Kleine bedragen

Periodieke beleggingen zijn al vanaf beperkte bedragen beschikbaar, waardoor u met een klein budget al meteen aan de slag kan op de beurs. Bij veel beleggingsplannen is het al mogelijk om vanaf een bedrag van 25 euro in een fonds te investeren. Vaak kan u zelf één of meerdere fondsen selecteren waarin u op regelmatige basis wil investeren. Zo’n formule is vooral geschikt voor beleggers die al wat ervaring hebben. Veel financiële instellingen bieden daarom ook modelportefeuilles aan. Dat zijn korven met verschillende fondsen die de financiële instellingen zelf hebben samengesteld. Voor elk risicoprofiel is er dan een andere modelportefeuille. De hele voorzichtige belegger krijgt doorgaans een portefeuille met meer obligaties, terwijl de agressieve beleggers een portefeuille krijgen met vooral aandelenfondsen. Zo moet de belegger zich niet zelf ontfermen over de fondsenkeuze.

Hou bij de keuze voor een beleggingsplan wel de kosten in het oog. Zo rekenen veel banken instapkosten aan bij elke storting. Die variëren doorgaans van 1% tot 3,5% en kunnen dus al een grote hap nemen uit uw potentieel rendement. Sommige instellingen rekenen helemaal geen instapkosten aan. Dat geldt onder andere voor Evi, MeDirect, Easyvest en Keytrade Bank.

