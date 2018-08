Waarom u eigenlijk al op uw twintigste aan pensioensparen had moeten beginnen Sven Vonck

14 augustus 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Voor wie er vroeg genoeg aan begint, is het veel gemakkelijker om voldoende geld opzij te zetten om te kunnen genieten van een zorgeloze oude dag.

‘Belgen overschatten hun pensioen’, kopte de krant De Tijd onlangs naar aanleiding van een studie van Schroders. De vermogensbeheerder deed een enquête bij 22.000 beleggers in dertig landen, waaronder België. Dat levert voor ons land enkele opvallende resultaten op. Zo zetten de niet-gepensioneerde Belgen 9% van hun huidige salaris opzij voor hun pensioen: het laagste percentage van alle Europese landen. En dat is volgens de experts van Schroders een groot probleem. Want de Belgische 55-plusser overschat zijn eigen pensioenuitkering en onderschat tegelijkertijd het kapitaal dat hij vanaf het pensioen nodig heeft om zijn levensstandaard op peil te houden.

Belgische 55-plussers schatten 75 procent van hun huidig jaarlijks inkomen nodig te hebben om comfortabel te leven, terwijl in werkelijkheid het pensioen slechts 54 procent van het jaarinkomen bedraagt. Er gaapt dus een grote kloof tussen wat er nodig is om comfortabel te leven en de omvang van het pensioen. “Dit betekent dat sommige 55-plussers voor een onaangename verrassing kunnen komen te staan, als blijkt dat ze niet genoeg kapitaal hebben gespaard om na hun pensioen te leven zoals ze zouden willen”, zegt Lesley-Ann Morgan, Head of Retirement bij Schroders.

Begin jong

Zo snel mogelijk systematisch geld opzij zetten is veruit de belangrijkste stap die spaarders moeten zetten om de pensioenkloof te dichten. Het principe is eenvoudig: hoe vroeger u begint te sparen, hoe meer geld u opzij zet en hoe minder afhankelijk u bent van het rendement van uw spaar- en beleggingsproducten om een bepaalde doelstellingen te halen. We nemen even het fictieve voorbeeld van iemand die de ambitie heeft om 100.000 euro bijeen te sparen. Wie vanaf z’n 25ste jaarlijks 1.150 euro opzij zet (96 euro per maand), heeft aan een jaarlijks rendement van 3% tegen z’n 67ste de kaap van 100.000 euro gerond. Iemand die pas begint op z’n 50ste, moet elk jaar al 4.200 euro (of 350 euro per maand) opzij zetten om hetzelfde kapitaal op te bouwen.

Late beginner? Goochel niet met rendementen

Voor wie te laat begint met sparen, kan het verleidelijk zijn om een deel van de achterstand goed te maken door hogere rendementen na te streven (en dus te kiezen voor meer risicovolle producten). Maar dat kan snel fout aflopen. Iemand met een beleggingshorizon van 30 jaar of meer hoeft zich bijvoorbeeld niet meteen zorgen te maken over een beurscrash, want er is nog genoeg tijd om het verlies goed te maken. Maar iemand met een beperkte horizon heeft die luxe niet. Net daarom krijgen pensioenspaarders vaak het advies om, naarmate de pensioenleeftijd nadert, het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille te verlagen.

Een spaarachterstand laat zich ook niet zo gemakkelijk inhalen. Van beleggingsproducten mogen ook geen wonderen worden verwacht. Zo verwijst Schroders naar het Investment Returns Yearbook van Credit Suisse. Daaruit blijkt dat wereldwijde aandelen over de afgelopen 118 jaar een reëel (voor inflatie gecorrigeerd) jaarlijks rendement van 5,2 procent hebben opgeleverd. En Schroders verwacht gezien de huidige omstandigheden en groeivooruitzichten dat de rendement de komende 30 jaar waarschijnlijk relatief laag zal zijn met 3,8 procent boven inflatie per jaar.

Spaarders moeten dus in de eerste plaats vooral voldoende geld opzij zetten, zonder zich rijk te rekenen met onrealistische rendementen. Wie mikt op nog hogere rendementen belandt onvermijdelijk bij hele risicovolle producten. Die houdt u best zo ver mogelijk weg van de centen die uw pensioen moeten financieren.

