Waarom u deze winter minder voor stijgende energieprijzen moet vrezen Kurt Deman

26 november 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De energierekeningen stegen een jaar geleden drastisch. De elektriciteitsfactuur overschreed in november 2018 zelfs de kaap van 1.000 euro per jaar voor een gemiddeld Belgisch huishouden. Zo’n vaart zal het deze winter waarschijnlijk niet lopen.

November was vorig jaar op financieel vlak voor veel huishoudens een maand om snel te vergeten. De energieprijzen gingen als een komeet de hoogte in en beterschap leek niet meteen in aantocht. Aangezien de jaarprijs voor energie rekening houdt met de schommelingen over alle seizoenen heen, viel de oorzaak niet meteen toe te schrijven aan de koudere herfstdagen. Grote boosdoener was de sterk gestegen groothandelsprijs. Hoewel die wel eens vaker piekt richting het jaareinde, was de evolutie vorig jaar opmerkelijk: de indexen voor energie noteerden tot drie maal hoger dan in de voorafgaande zomermaanden.

Onheilsberichten

U kon er in de herfst van 2018 dan ook niet omheen. De kranten stonden vol met onheilspellende berichten over het nakende stroomtekort in België. Door beschadigde kernreactoren kwam onze stroomvoorziening toen in het gedrang. Het Federaal Planbureau stelde zelfs een heus afschakelplan op.

Ondertussen is de situatie op de energiemarkt gelukkig enigszins genormaliseerd en is er van een nakend stroomtekort amper sprake. Dat komt ook tot uiting in de groothandelsprijzen. Die bedroegen in oktober gemiddeld 37,61 euro per megawattuur (MWh), wat minder dan de helft is dan het peil van november 2018 (77,75 euro/MWh).

November 2019 versus november 2018

We gingen na wat dat concreet voor u betekent. Het is daarbij belangrijk om weten dat de energieprijs slechts een beperkte impact heeft op uw totale energiefactuur, aangezien u ook vastgelegde heffingen en taksen betaalt. Via de online vergelijkingssite Mijnenergie.be becijferden we exact een jaar geleden dat een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik (3.500 kWh) en een vast tarief bij energieleverancier Mega het goedkoopst af was met een jaarfactuur van 978,66 euro. Vandaag verschijnt nieuwkomer Vlaamse Energieleverancier met een aanbod van 885,93 euro op het toneel. Houden we rekening met lopende promoties, dan duiken zowel Engie als Lampiris onder de grens van 830 euro.

Op het vlak van aardgas (23.260 kWh per jaar) afficheerde Mega een jaar geleden de laagste jaarfactuur met 1172,38 euro. Nu profileert Vlaamse Energieleverancier zich opnieuw als het voordeligst met een jaarbedrag van 896,90 euro. Vinken we in de vergelijkingspagina de actuele kortingen aan, dan kan het bij Engie zelfs goedkoper dan 800 euro per jaar. Bekijk alle extra kortingen op de resultatenpagina’s van Mijnenergie.be.

Conclusie

De energieprijzen scheren geen even hoge toppen als een jaar geleden. Bovendien blijkt de goedkoopste leverancier van een jaartje eerder dat nu niet meer te zijn. Dat maakt nog maar eens duidelijk dat het loont om uw huidige energiecontract regelmatig aan het marktaanbod af te toetsen en het zeker niet zomaar stilzwijgend te verlengen.

Waar het vorig jaar interessant was om – gezien de hoge prijzen – voor een variabele tariefformule te kiezen, slaat de slinger nu misschien wel de andere kant uit. Al hangt die keuze tussen een vaste of variabele prijs uiteraard nog altijd af van uw persoonlijke voorkeur en uw inschatting van toekomstige prijsevoluties.

Bron: mijnenergie.be.