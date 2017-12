Waarom u beter al op uw twintigste met pensioensparen begint Sven Vonck

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Voor jonge werknemers is het pensioen nog ver af. Toch beginnen ze maar beter tijdig met pensioensparen. Consument Pensioensparen kan een heel mooi spaarpotje opleveren. Maar dan wel voor wie er vroeg genoeg mee begint.

Overheid moedigt pensioensparen aan

Veel mensen beseffen dat hun later wettelijk pensioen niet zal volstaan om hun huidige levensstandaard op peil te houden. Zelf extra sparen is dus de boodschap. Het wettelijk pensioensparen is de eerste cruciale stap. De overheid moedigt dat ook aan door er een forse belastingvermindering aan te koppelen.

Dit jaar kan iedereen 940 euro storten in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, waar een belastingvermindering van 30% tegenover staat. Wie het maximum stort van 940 euro betaalt 282 euro minder belastingen. Vanaf volgend jaar wordt het maximumbedrag zelfs opgetrokken tot 1.200 euro.

Het verschil tussen 20 en 40 jaar sparen

Iedereen tussen 18 en 64 jaar kan pensioensparen. Wanneer begint u er best mee? Heel eenvoudig: zo snel mogelijk, liefst zelfs van zodra u begint met werken. De omvang van de pensioenspaarpot stijgt nu eenmaal naarmate u langer spaart.

Langer sparen = meer sparen

Hoe langer u spaart, hoe meer geld u tegen de pensioenleeftijd opzij heeft gezet. Bent u 25 jaar en zet u vanaf volgend jaar jaarlijks consequent het maximumbedrag van 1.200 euro opzij? Dan hebt u tegen uw 65ste 48.000 euro opzijgezet. Dat spaarpotje bedraagt uiteraard slechts 24.000 euro voor wie 20 jaar langer heeft gewacht.

Winst op de spaarpot zelf

Maar er is meer. Uw spaarpot brengt ook elk jaar iets op. Die winsten belanden op hun beurt in het spaarpotje en genereren op hun beurt weer extra winst. Dat zogenaamde ‘wederbeleggingseffect’ is sterker dan u denkt.

We keren even terug naar bovenstaand voorbeeld. Stel dat uw pensioenspaarfonds jaarlijks gemiddeld 4,6% oplevert, het gemiddelde van enkele succesvolle fondsen de afgelopen 10 jaar. De spaarder die begint op zijn 25ste en jaarlijks 1.200 euro opzijzet, eindigt op zijn 65ste met een pensioenspaarpot van 137.614 euro. De spaarder die tien jaar langer wacht met pensioensparen zal het moeten stellen met 77.886 euro. En de spaarder die wacht tot zijn 45ste bouwt ‘slechts’ een kapitaal op van 39.792 euro. Conclusie? Twintig jaar langer sparen levert u een extra spaarpot op van 97.822 euro.

Blijven sparen, ook na uw zestigste

Het loont niet alleen om zo vroeg mogelijk te beginnen pensioensparen, maar bovendien ook om uw spaarinspanningen zo lang mogelijk vol te houden. Spaarders moeten op hun zestigste verjaardag de eindbelasting betalen op het kapitaal dat ze dan hebben opgebouwd. Het is dan wel nog mogelijk om te blijven doorsparen tot 64 jaar. Op dat moment krijgen spaarders nog steeds de belastingvermindering, maar ze moeten geen eindbelasting meer betalen. Die laatste spaarjaren kunnen dus nog een heel mooi belastingvoordeel opleveren.

