Waarom u best niet al uw geld op één en dezelfde spaarrekening zet

31 juli 2020

15u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Of u nu een voorzichtige of eerder een dynamische spaarder bent: u doet er sowieso goed aan om uw vermogen te spreiden. Kies dus voor diverse producten bij verschillende banken, en ook voor verschillende waarborgsystemen en instapmomenten.

Verschillende producten

Als spaarder kiest u best voor diverse financiële producten. Zo kan u om te beginnen maandelijks een bedrag storten op een ‘financiële buffer’-spaarrekening: altijd beschikbaar en handig voor al uw (on)verwachte noden. De algemene regel bij financiële experts is dat het altijd beter is om minstens drie tot zes nettomaandlonen als reserve te hebben.

Daarnaast kunt u het geld dat u niet onmiddellijk nodig hebt op lange termijn investeren. Denk dan aan termijnrekeningen, obligaties, tak21-spaarverzekeringen en aandelen. Waarom is zo’n spreiding belangrijk? Het rendement van dergelijke producten is sowieso veel hoger dan op het ‘gewone’ spaarboekje. Verliest u op een bepaalde belegging, dan staat uw hele vermogen ook niet op de helling. En u dekt zich bij voorbaat in, voor mocht de regering ooit iets veranderen aan de regels voor het spaarboekje.

Meerdere banken

Niet iedereen is gebeten op dat allerhoogste rendement. Veel mensen verwachten van hun spaarproducten eigenlijk vooral dat ze hun opgebouwde tegoeden veilig stellen. Ook mocht de bank in de problemen komen. De overheid begrijpt die maatschappelijke behoefte en treedt op als borg: stel dat een bepaalde bank in de problemen zou komen, dan is het de staat die de tegoeden zélf gaat terugbetalen, en dat tot een maximum van 100.000 euro per persoon.

Goed om te weten is dat die borgstelling per instelling geldt. Als u meer dan 100.000 euro bezit, is het dus een slimme move om uw spaargeld in schijven te verspreiden over meerdere banken. Let wel goed op dat u wel degelijk telkens andere instellingen kiest. Veel mensen beseffen het misschien niet, maar zo zijn BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! drie bankmerken voor één instelling. Idem ABN Amro en MoneYou.

Meerdere borgen

U kunt nog een stap verder gaan en uw vermogen ook spreiden over diverse borgen. De garantie van de Belgische staat geldt alleen voor de banken met een Belgische banklicentie. Maar u kunt ook sparen bij banken met een licentie uit een ander land. Zo vallen tegoeden bij Deutsche Bank onder de spaargarantieregeling van Duitsland, dat van Triodos, Rabobank.be, NIBC Direct en MoneYou onder dat van Nederland, Keytrade onder dat van Frankrijk en Izola Bank onder dat van Malta. In al die gevallen geldt eveneens een bescherming van 100.000 euro per bank en per land.

Verdeel uw spaargeld dus niet alleen over verschillende banken, maar ook over banken met een verschillend licentieland, dan heeft u tegelijk ook een spreiding over diverse waarborgstelsels.

Verschillende momenten

Beleggers kunnen nog een extra laag spreiding inbouwen door in te tekenen op een beleggingsplan. Daarbij investeert u bijvoorbeeld elke maand een beperkt bedrag. Door die verdeling stapt u zowel in bij goedkope als bij dure beurzen, waardoor u pieken en dalen kan uitvlakken.



