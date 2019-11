Waarom u best jaarlijks van energieleverancier verandert Kurt Deman

12 november 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Volgens de Vlaamse energieregulator VREG stapten tijdens de eerste negen maanden van 2019 maar liefst 545.828 gezinnen over naar een andere elektriciteitsleverancier. De opmerkelijke prijsverschillen bij energieleveranciers dragen in grote mate bij tot de verhuisgolf. Toch zijn er nog steeds te veel twijfelaars die in veel te dure energiecontracten blijven hangen.

Sinds 1 juli 2007 staat de Belgische elektriciteitsmarkt open voor concurrentie als het om leveringen aan particulieren en professionele afnemers gaat. Met andere woorden: de elektriciteitsmarkt is geliberaliseerd. De eerste jaren veranderden consumenten slechts schoorvoetend van energieleverancier. Dat is nu gelukkig al anders. Vorig jaar wisselde 19,63% van de Vlaamse gezinnen van elektriciteitsleverancier. 21,68% deed hetzelfde voor aardgas. Dat waren op zich al recordpercentages, die dus dit jaar waarschijnlijk opnieuw zullen sneuvelen.

Honderden euro’s voordeliger

Uit de marktmonitor van VREG leiden we af dat de Vlaamse gezinnen gemiddeld erg tevreden zijn over hun energieleverancier. Onvrede lijkt dus alvast niét de reden waarom consumenten overstappen.

De hoofdreden is dat steeds meer mensen beseffen dat er vaak nog veel te besparen valt op de jaarlijkse energiefactuur. Online vergelijkingssites maken het bovendien heel simpel om de huidige marktprijzen ten opzichte van uw huidige contract af te toetsen.

Zo betaalt een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik (3.166 KWh per jaar) momenteel* het minst bij Eneco, met een vast tarief van 743,73 euro per jaar, terwijl het duurste contract 1021,97 euro bedraagt. Een besparing van 278,24 euro op jaarbasis kan al tellen! Voor aardgas loopt de kloof tussen het goedkoopste en het duurste contract nog hoger op.

Hoe is de kloof te verklaren?

Om te beginnen woedt er momenteel een hevige strijd op de energiemarkt. Elke energieleverancier probeert dus marktaandeel te winnen. Om u te doen veranderen, worden er dus welkomstkortingen tot wel 200 euro uitgedeeld. De energieleveranciers spelen dat ook slim: om volledig van een bepaalde korting te genieten, moet u bijvoorbeeld vaak een jaar aan boord blijven. Bekijk hier de extra kortingen op de resultatenpagina van Mijnenergie.be.

Ook u kan het slim spelen, door jaarlijks na te gaan of het tijd is om opnieuw van energieleverancier te veranderen. De kans is immers groot dat de voordeligste leverancier van vandaag volgend jaar niet meer als goedkoopste uit de bus komt.

Snel en eenvoudig overstappen

Veel administratie of gedoe komt er alvast niet kijken bij zo’n overstap. Voor gezinnen en kmo’s is veranderen van energieleverancier bovendien gratis, dat moet van de wetgever.

Er zijn dus maar een paar muisklikken nodig om een overstap te regelen. Nadat u een contract met een nieuwe leverancier bent aangegaan, zorgt de nieuwe leverancier voor de opzegging van uw contract bij uw vorige leverancier. Zelf uw contract stopzetten via (aangetekende) brief? Hoeft niet! Het enige waar u echt rekening mee moet houden is een opzegtermijn van één maand.

