Waarom sulfiet wel in lychees mag, maar niet in filet américain BCL

09 februari 2018

18u39 1 Consument Slagers deden het vroeger allemaal: wat sulfiet bij de filet americain om het vlees mooi rood te houden. Sinds 1998 is het verboden. Hoe het dan kan dat supermarkt Aldi nu een lading lychees moet terugroepen omdat er te veel sulfiet in zit? Omdat het voor die exotische vruchten- en voor heel wat andere voedingswaren- wél nog toegelaten is.

“In gehakt is het misleidend voor de consument”, legt Katrien Stragier, woordvoerder van het FAVV, uit. “Het sulfiet zorgt er inderdaad voor dat vlees die rode kleur behoudt. Gevolg: klanten kunnen niet meer inschatten of het nog vers is of niet. Het kan minder vers vlees dus helpen verdoezelen.”

In wijn, gedroogde perziken, druiven of mosterd kan het dus wel nog. Al moeten ook die producenten daarvoor expliciet toestemming vragen aan de Europese Commissie.

De lychees die Aldi terug roept, zijn die in flowpack, lotnummer GGN 4050373428792, met de vermelding L-014841 of L-14752 of L-14914 of L-15017 of L-15107. Ze werden verkocht tussen 23 en 30 januari 2018 in filialen van de regio Erpe-Mere en Heusden-Zolder. Het product is niet gevaarlijk, maar wie allergisch is voor sulfiet, wordt wel aangeraden een dokter te raadplegen. Voor consumenten die niet allergisch zijn, is er geen risico.