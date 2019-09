Waarom sparen ook een beetje (onnodig) geld verliezen is Kurt Deman

05 september 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De Belg blijft verliefd op zijn spaarboekje. In totaal zetten we met zijn allen meer dan 270 miljard euro op onze spaarrekening. Nochtans is dat eigenlijk een beetje geldverlies, want door de combinatie van een lage rente en de inflatie boeten we in aan koopkracht. Maar wat zijn dan de alternatieven? En hoeveel risico moeten we dan wel nemen om beter te doen dan de inflatie?

De inflatie, of de stijging van het algemene prijspeil, daalde in augustus voor de vijfde maand op rij: van 1,42% naar 1,26%. Dat is meteen het laagste niveau sinds oktober 2015.

Helaas volstaat dat niet om de lage rentes (meestal 0,11%) op de meeste spaarboekjes te compenseren. Er zijn wel nog enkele te vinden die beter doen, zoals Fidelity Sparen van MeDirect (0,05% basispremie en 0,80% getrouwheidspremie), maar ook die compenseren niet volledig. We bekijken even de opties die u wel hebt.

Tip: Vergelijk hier de rente van alle spaarrekeningen.

Termijnrekening en kasbons

Kunt u uw centen voor een langere termijn missen? Dan komt een termijnrekening als optie in het vizier. Hoe langer u het geld vastlegt, hoe hoger de rente. De rente op de termijnrekening ligt vast voor de vastgelegde looptijd. Op de intresten betaalt u een roerende voorheffing van 30%.

Izola Bank afficheert een brutorendement van 2,60%, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 1,82% nettorendement. In ruil voor die betere rente moet u uw spaargeld wél tien jaar bij de bank parkeren. Idem voor de kasbon. Het knippen van coupons was in een niet eens zo ver verleden bijna een nationale sport. Vandaag leveren de kasbons u in het beste geval nog een nettorendement van 0,76% op. Daarvoor kunt u aankloppen bij Deutsche Bank.

Tip: Vergelijk hier alle termijnrekeningen en kasbons.

Pensioensparen

Pensioensparen dan, vooral een aantrekkelijk product wegens het fiscale voordeel. De overheid kent een belastingvermindering toe van 30% op de gestorte bedragen tot 980 euro, en een belastingvermindering van 25% op bedragen tussen 980 euro en 1.260 euro. U recupereert op die manier respectievelijk tot 294 euro en 315 euro van wat u in 2019 stort.

Tot de mogelijkheden behoren de zekerheid via een veilige tak 21-spaarverzekering, een meer risicovolle tak 23-beleggingsverzekering, een tak44-product dat beide opties combineert of het meer risicovolle pensioenspaarfonds.

Wat u moet kiezen? Dat hangt vooral af van uw risicobereidheid. Voor pensioenspaarverzekeringen komt een bruto gewaarborgde intrestvoet van 0,75% vrij regelmatig voor. Een pensioenspaarverzekering kan u bovendien een winstdeelname opleveren. Die varieert naargelang de resultaten van de verzekeraar. Pensioenspaarfondsen bieden een groter potentieel rendement, maar ook een negatief rendement behoort tot de mogelijkheden. U moet voor élke pensioenspaarformule rekening houden met verschillende kosten. Lees hier meer over de beste optie voor pensioensparen.

Tip: Vergelijk hier de rendementen van pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarfondsen.

Beleggingsfondsen

Het interessante aan een beleggingsfonds is dat het uw geld spreidt over aandelen, obligaties en andere producten, nog eens verdeeld over verschillende sectoren, markten en landen. Zo neemt u een beperkter risico dan wanneer u op één specifiek aandeel zou inzetten.

Onder meer het huidige economische klimaat, de prestaties van de sector en de politieke situatie binnen een bepaalde markt beïnvloeden uw rendement, dat zowel positief als negatief kan zijn. Een beleggingsfonds gaat eveneens gepaard met verschillende kosten.

Tip: Bekijk hier het rendement van beste beleggingsfondsen. (4 of 5 sterren Morningstar Rating™)

Lees ook:

Wat is het verschil tussen pensioensparen en langetermijnsparen?

Sparen voor uw kind: hoe dikt het spaarpotje het snelst aan?

Welke tak21-spaarverzekering brengt het meest op?

Bron: spaargids.be.