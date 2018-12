Waarom sparen in 2019 wel eens veel interessanter zou kunnen worden Johan Van Geyte

19 december 2018

08u00

We hebben het in 2018 meermaals herhaald: wie zijn geld wil laten renderen, moet momenteel vooral niet te veel naar het traditionele spaarboekje kijken. Aan de vooravond van 2019 brengen twee banken daar nu - een beetje - verandering in. MeDirect pakt uit met een spaarrekening met een behoorlijk hoge getrouwheidspremie en NIBC Direct verhoogt de rente op zijn Flex-rekening. Spaarders die tarieven vergelijken, kunnen daar hun voordeel mee doen.

De MeDirect Fidelity-rekening, die MeDirect deze week lanceert, heeft een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Wie zijn geld een jaar laat staan, krijgt met andere woorden een vergoeding die bijna 8 keer die van een klassieke spaarrekening bij een grote bank is.

NIBC Direct trekt dan weer de basisrente op zijn Flex-rekening op van 0,40% bruto naar 0,50% bruto. Omdat deze rekening geen getrouwheidspremie heeft, moet hier nog roerende voorheffing worden afgetrokken. Netto gaat de rente zo van 0,28% naar 0,35%.

Hoogste basisrente*

Kan je je geld maar minder dan een jaar missen en ben je dus vooral geïnteresseerd in de hoogste basisrente? Dan ben je momenteel beste af met de Izola Bank Account. Die komt met 0,42% netto (0,60% bruto) over de brug. Daarna volgt de ME6-rekening van MeDirect, met een basisrente van 0,40% netto. Nadeel aan deze rekening: je moet de afhalingen minstens zes maanden op voorhand aankondigen. Volgende in de rij is dan nu dus de Flex-rekening van NIBC, met een basisrente van 0,35% netto, en dan de Vision-spaarrekening van Santander Consumer Bank, met een basisrente van 0,30%. De ME3-spaarrekening van MeDirect geeft ook 0,30% netto, maar ook hier moet je afhalingen 3 maanden op voorhand aankondigen.

* De basisrente krijg je voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Ze kan wel elke dag worden gewijzigd. Het wettelijk minimum, dat je momenteel bij de meeste banken vindt, bedraagt 0,01%.

Hoogste getrouwheidspremie*

De hoogste getrouwheidpremie van 0,80% - bovenop een basisrente van 0,05% - vind je nu op de MeDirect Fidelity-spaarrekening. Daarna volgt de Vision+-rekening van Santander Consumer Bank met 0,65% (bovenop een basisrente van 0,15%), de spaarrekening van CKV met 0,40% (bovenop een basisrente van 0,10%) en de Plus-spaarrekening van MoneYou met 0,35% (bovenop een basisrente van 0,01%).

* Wie zijn geld voor meer dan een jaar kan missen, kijkt beter naar de getrouwheidspremie die bovenop de basisrente wordt gegeven voor gelden die twaalf maanden onaangeroerd blijven staan. Die premie ligt bij de storting meteen vast voor het volgende jaar.

Conclusie

De rentestand mag algemeen laag zijn, het blijft interessant om tarieven en acties bij de banken met elkaar te vergelijken om op die manier toch nog iets over te houden aan het geld dat je op de spaarrekening parkeert.

Tip: Vergelijk hier de huidige interesten op Belgische spaarrekeningen.

