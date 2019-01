Waarom periodiek beleggen momenteel veel verstandiger is Sven Vonck

11 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Verstandige beleggers wachten niet op ‘het perfecte moment’ om aandelen te kopen. Wie elke maand een kleine som investeert, vermijdt een fikse dip en heeft meestal een beter rendement dan beleggers die alles in één keer beleggen op de beurs.

De beurzen leken wel een jojo de afgelopen weken en maanden. De meeste aandelenanalisten zijn het unaniem eens: zulke bokkensprongen worden in de toekomst vaste prik. Of we dan maar moeten stoppen met aandelen kopen? “Neen,’ vindt Deutsche Bank, “er zijn nog genoeg factoren die voor aandelen pleiten en de verwachting blijft dat de bedrijfswinsten blijven stijgen.”

Maar wat als je je spaarcenten aan het werk wil zetten op de beurs; hoe ga je dan best om die hoge volatiliteit (de term die beursexperts gebruiken voor hevige koersschommelingen, nvdr)? De waarheid is dat het ‘ideale moment’ om in te stappen niet bestaat. “Sta vooral niet aan de kant te wachten op het juiste instapmoment,” zeggen de experts van KBC Asset Management. “Het valt niet te timen, en je riskeert rendement aan je neus voorbij te laten gaan. De zogenaamde ‘parkeerplaatsen’ voor je geld, zoals spaarboekjes en obligaties, brengen niets op en stellen je spaargeld bovendien bloot aan de erosie van een stijgende inflatie.”

De voordelen van een beleggingsplan

KBC Asset Management: “Beginnende beleggers kunnen starten met een beleggingsplan. Het laat toe met beperkte bedragen aan de slag te gaan en biedt automatisch een mooi in de tijd gespreide instapkoers.” Zo kan je je instapmomenten spreiden over enkele vaste tijdstippen door bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks een vast bedrag te investeren.

Die aanpak heeft enkele duidelijke voordelen:

* Je vermijdt de je de hele tijd de markt in de gaten moet houden.

* Je koopt zowel aandelen wanneer de koersen stijgen als wanneer ze dalen.

Gespreid beleggen biedt geen garantie

Opgelet: het is niet omdat je gespreid belegt, dat je automatisch een positief rendement krijgt. Als de koersen een jaar lang dalen, zal je dat ook niets opleveren. Het voordeel is dan wel dat je je aandelen ook koopt aan een lagere koers. Zodra de markten weer opveren, kom je die verliezen in principe weer snel te boven.

