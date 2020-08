Waarom nu een goed moment is om te wisselen van energieleverancier Niels De Boysere

25 augustus 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie In juni veranderden 73.012 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. Een absoluut record (+2,09%) voor de junimaand. De stroom- en gasprijzen waren de voorbije maanden dan ook bijzonder laag. Wie vandaag een nieuw energiecontract afsluit, doet dat tegen een opmerkelijk voordeligere prijs dan een jaar geleden. In juni veranderden 73.012 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. Een absoluut record (+2,09%) voor de junimaand. De stroom- en gasprijzen waren de voorbije maanden dan ook bijzonder laag. Wie vandaag een nieuw energiecontract afsluit, doet dat tegen een opmerkelijk voordeligere prijs dan een jaar geleden. Mijnenergie.be belicht wat u moet weten.

Naast het grote verloop bij de elektriciteitsleveranciers wisselden ook 56.383 gezinnen en bedrijven van aardgasleverancier. Ook dat was een record voor juni. Het wijzigen van energieleverancier is een rechtstreeks gevolg van de prijsdalingen door de zachte winter, de goedkopere distributietarieven en de coronacrisis in het eerste semester van 2020. Net omdat veel bedrijven niet op volle kracht konden draaien en dus een lagere energiebehoefte kenden, zakte de vraag naar olie, maar ook naar aardgas en elektriciteit, in elkaar.

Reken er niet op dat prijzen verder blijven zakken

Misschien dacht u mede door de hittegolven deze zomer niet meteen aan een nieuw energiecontract. Toch raden we u ten stelligste aan dat wel te doen. In de zomer staan, door de mindere behoefte aan warmte, de energieprijzen van nature al lager. Doe hier de vergelijkende test, stap over naar de voordeligste leverancier en bespaar (soms) tot wel 600 euro voor aardgas en 250 euro voor elektriciteit.

Het leek na het eind van de eerste coronalockdown onrealistisch dat de prijzen verder zouden dalen. Een tweede lockdown zou wel degelijk een nieuwe invloed kunnen hebben op de prijzen, maar dat lijkt voorlopig niet aan de orde. Bedrijven zijn nu beter gewapend tegen een nieuwe opflakkering van het coronavirus en de productiviteit zien we niet meteen op grote schaal stilvallen. Hierdoor zullen ook de energieprijzen wellicht rond het huidige peil blijven zweven.

Veel hangt natuurlijk af van de verdere ontwikkeling van Covid-19. Als de Belgische economie opnieuw op volle kracht kan draaien, ondanks de coronadreiging en we krijgen nog eens een strenge winter waardoor er een stroomtekort dreigt, dan mogen we misschien toch een serieuze prijscorrectie verwachten.

Schiet nu in actie

Bijna elk gezin met een vaste tariefformule haalt op dit moment voordeel uit een nieuw energiecontract. Daarnaast circuleert ook een groot verschil, soms tot bijna 200 euro of meer, tussen de voordeligste en duurste energieleveranciers. Dat hangt onder meer af van de extra kortingen die de leveranciers toekennen. Wellicht is nu het moment om zelf voordeel te halen.

Bovendien beschikken veel gezinnen door de coronacrisis over extra tijd. Gebruik daar een paar minuten van om de energieprijzen te vergelijken. De energietarieven staan nog altijd bijzonder laag en de kans dat ze nog verder zakken, is eerder klein. Als u de afgelopen maanden nog niet overstapte, dan is het nu het moment.



