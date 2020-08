Waarom moeten jongeren meer betalen voor hun autoverzekering? Johan Van Geyte

06 augustus 2020

09u30

Een betaalbare autoverzekering vinden blijft een probleem voor veel jonge bestuurders. Ze betalen vaak een pak meer voor dezelfde polis als hun ouders. Dat komt door hun gebrek aan ervaring en de grotere kans op een ongeval. Toch zijn er mogelijkheden om de premie te beperken. Spaargids.be somt ze op.

Wie met de auto de weg opgaat, moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben. Die verzekert de bestuurder tegen de schade die hij eventueel kan aanrichten aan anderen bij een aanrijding in fout. Voor de schade aan het eigen voertuig draait de bestuurder of de eigenaar zelf op, tenzij hij bovenop de wettelijk verplichte verzekering nog vrijwillig een omniumverzekering afsluit.

Een ongeval is ook vlug gebeurd. In 2018 – de meest recente cijfers die door de verzekeringsfederatie Assuralia werden gepubliceerd - veroorzaakten van elke 1.000 verzekerde wagens er nog 59 een aanrijding. Anders gezegd: 1 op de 17 verzekerde wagens zorgde dat jaar voor schade.

Brokkenmakers

Die ongevallen zijn niet gelijk verdeeld. Vooral jonge bestuurders blijken brokkenmakers. Terwijl de gemiddelde schadefrequentie in de periode 2015-2018 op 6,05% uitkwam, lag ze bij mannen van 18 tot en met 21 jaar op 13% à 14% en bij vrouwen in die leeftijdscategorie op 9% à 10%. Van deze groep had bij de mannen elk jaar 1 op de 7 een ongeval in fout, bij de vrouwen circa 1 op de 10.

Dat hogere risico op een ongeval in fout – en dus op een verplichting van de verzekeraar om een vergoeding te betalen aan het slachtoffer – vertaalt zich in een hogere verzekeringspremie voor jonge bestuurders. Hoeveel ze precies meer betalen dan meer ervaren bestuurders, hangt af van de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast telt ook de woonplaats van de verzekerde mee, en het vermogen van de auto.

Goedkoper

Toch kunnen jonge bestuurders veel doen om hun premie te verlagen. Een eerste mogelijkheid is rijervaring opdoen met de auto van mama of papa. In dat geval laat de jongere zich wel best registeren als regelmatige bestuurder. Doet hij dat niet en veroorzaakt hij een ongeval, dan kan de verzekeraar een hogere franchise – het bedrag dat uzelf moet betalen bij een ongeval – stellen als dit contractueel is bepaald.

Een jongere in de polis van de ouders opnemen als regelmatige bestuurder kan de polis wel duurder maken. Reken op zo’n 10% à 20% duurder. Het voordeel is wel dat de verzekeraar de opgedane ervaring nadien eventueel in rekening kan brengen als de jongere een eigen polis afsluit. Onder meer bij KBC en AG Insurance is dat het geval.

Wil de jongere toch een eigen wagen en een eigen verzekering, dan kan hij zijn toevlucht nemen tot een auto met een lager vermogen. Aanrijdingen met een ‘lichte’ wagen leveren gemiddeld minder schade op dan een botsing met een ‘zware’ auto. En dus valt de premie lager uit.

Initiatieven verzekeraars

Een andere mogelijkheid om de premie te verlagen, is kiezen voor een verzekeraar die kortingen geeft* voor wie extra veilig wil rijden.

Bij DVV krijgt u een korting van 20% als u jonger bent dan 26 en een cursus defensief rijden volgt bij een instituut waarmee de verzekeraar samenwerkt.

AXA biedt 10% korting aan wie of drie rijhulpsystemen in zijn auto heeft. Zijn het er meer dan drie, dan bedraagt de korting zelfs 15%. De lijst bestaat uit parkeerhulp, een dodehoeksignalisatie met verklikkertje in de buitenspiegels, een rijstrookondersteuning die trilt als u een volle witte lijn overschrijdt zonder de knipperlichten te gebruiken, een automatisch noodremsysteem en een automatische snelheidsregelaar die rekening houdt met de snelheid van de voorligger.

Bij Ethias krijgt u een Young Drivers Bonus. Die houdt in dat uw premie twee keer zo snel daalt als u het voorbije jaar geen ongeval in fout heeft gehad. Daarnaast biedt de maatschappij tot 15% korting voor wie bij zijn ouders inwoont als die een autoverzekering bij haar hebben of als de jongere zelf nog twee andere polissen bij de verzekeraar heeft.

Bij P&V kunt u een korting van 25% krijgen als u bereid bent om een zwarte doos, de weCover-box, in uw auto te laten installeren. Die maakt u attent op uw rijstijl. Bovendien daalt uw bonus-malus er met twee graden per jaar in de eerste drie jaar na het behalen van uw rijbewijs.

Lukt het u toch niet om een maatschappij te vinden die u wil verzekeren, dan kunt u nog altijd een beroep doen op het Tariferingsbureau BA Auto.



Bron: spaargids.be. * Volgens gegevens op 31 juli 2020.