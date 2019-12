Waarom meer Vlaamse gezinnen voor een andere energieleverancier kiezen Kurt Deman

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Het aantal gezinnen dat van energieleverancier verandert, neemt jaarlijks toe. Het lijkt er sterk op dat tegen het jaareinde meer dan een kwart van de Vlaamse huishoudens de overstap voor energie en aardgas zal gemaakt hebben. Het aantal gezinnen dat van energieleverancier verandert, neemt jaarlijks toe. Het lijkt er sterk op dat tegen het jaareinde meer dan een kwart van de Vlaamse huishoudens de overstap voor energie en aardgas zal gemaakt hebben. Hun belangrijkste motief? Een scherpere prijs! Wij gingen na of zo’n overstap het besparingsdoel effectief behaalt en hoeveel voordeel de doorsnee verbruiker op jaarbasis boekt.

Het aantal switches ligt significant hoger in Vlaanderen en Wallonië dan in Brussel. In Vlaanderen stapte dit jaar voor 1 december al 23,78% van de gezinnen over op een andere elektriciteitsleverancier, tegenover 19,8% in het volledige jaar 2017. Voor aardgas is de stijging nog spectaculairder, met nu al een toename van vier procentpunt ten opzichte van twee jaar geleden.

Besparingsdoel ruimschoots overschreden

De prijs vormt weinig verrassend het belangrijkste argument om een bepaalde energieleverancier te kiezen. De Vlaamse energieregulator vroeg aan de consument welke jaarlijkse kostenbesparing hem of haar over de streep trekt voor het onderdeel elektriciteit. Het gemiddeld genoemde bedrag is 159 euro op jaarbasis. Een grote groep (11%) gaf ook aan voor om het even welk bedrag over te stappen. De mediaan van alle genoemde bedragen klokte af op 100 euro.

Aangezien gezinnen in realiteit in juli 2019 gemiddeld 188,21 euro konden besparen op jaarbasis door op zoek te gaan naar de laagste prijzen, blijkt een overstap ruimschoots gerechtvaardigd. Voor aardgas noemden gezinnen een gelijkaardig besparingspotentieel als kantelpunt. De mogelijke gemiddelde besparing van 355,49 euro die gezinnen in juli 2019 konden realiseerden, overtreft dus eveneens de verwachtingen.

Kloof tussen goedkoopste en duurste

De federale energieregulator CREG legde de duurste en de goedkoopste contracten naast elkaar. Die analyse duidt op een verschil van meer dan 300 euro op de elektriciteitsfactuur en een besparingspotentieel meer dan 800 euro voor het onderdeel aardgas. We namen zelf de proef op de som via de prijsvergelijker Mijnenergie.be.

Het goedkoopste contract voor een Antwerps gezin met een gemiddeld enkelvoudig elektriciteitsverbruik (3.500 kWh) afficheert een jaarbedrag van 818,76 euro, kortingen inbegrepen. Het duurste contract loopt op tot 1.052,43 euro, goed voor een verschil van 233,67 euro. Voor aardgas situeert die vork zich bij een gemiddeld verbruik (23.260 kWh) tussen 764,08 euro en 1.293,42 euro. Met een kloof van maar liefst 529,34 euro loont een vergelijking dus opnieuw zeker de moeite.

Hoe zet ik zelf de stap?

U kunt tegenwoordig heel eenvoudig voor een andere energieleverancier kiezen, op voorwaarde dat u een opzegtermijn van minimum een maand respecteert. Als u van energieleverancier wil wisselen, hoeft u enkel een nieuw contract af te sluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die regelt dan alles met uw oude leverancier en met de netbeheerder. Online vergelijkingssites maken het ook mogelijk om in enkele muisklikken rechtstreeks vanaf hun platform over te stappen.

