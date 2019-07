Waarom maar één ding echt telt op uw energiefactuur Kurt Deman

04 juli 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Zes op de tien Belgen begrijpen verschillende onderdelen van hun energiefactuur niet. Dat blijkt uit een studie van iVox in opdracht van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (FEBEG). Meer nog: amper één op vijf schat het aandeel van het totale factuurbedrag dat slaat op het zuivere elektriciteitsverbruik correct in! Maar welke elementen doen er voor u dan eigenlijk echt toe?

Ook straf: in dezelfde studie pleitte 78 procent van de Belgen voor een eenvoudigere factuur. De meer dan 100 door de overheid opgelegde vermeldingen vormen duidelijk een doorn in het oog.

De energieleverancier bundelt alle componenten van de energieprijs in een geïntegreerde factuur. Die omvat dus niet enkel het energieverbruik, maar ook alle heffingen en taksen die zijn opgelegd door de overheid en de netbeheerders. Er bestaan drie types facturen:

- De voorschotfacturen zorgen ervoor dat u uw betaling kunt spreiden.

- De jaarafrekening brengt het verschil tussen de huidige en vorige meterstand in kaart. Wanneer u meer energie verbruikte dan via de voorschotfacturen ingeschat, moet u bijbetalen en omgekeerd.

- De slotfactuur is enkel van toepassing voor wie verhuist of overschakelt naar een andere energieleverancier.

Energieverbruik

De energiekosten gaan rechtstreeks naar uw energieleverancier. Ze omvatten de energiecomponent: de reële kosten voor het verbruik van aardgas of elektriciteit. Daarnaast rekent uw leverancier een jaarlijkse of vaste vergoeding aan, een soort van abonnementskost. De energieleverancier klopt ook bij u aan voor de kosten voor groene stroom en wamtekrachtkoppeling (wkk). De energiekosten bedroegen in april 2019 38,26 procent van de totale energiefactuur.

Het is het enige factuuronderdeel waar u zelf het verschil kunt maken : door minder energie te verbruiken, maar ook door na te gaan of u bij een andere energieleverancier goedkoper af bent. Online vergelijkingssites toetsen uw huidige energiefactuur af aan andere marktaanbieders. Een besparing van honderd euro en meer op jaarbasis behoort niet zelden tot de mogelijkheden.

Lees ook: Veranderen van energieleverancier? Hier moet u op letten

Nettarieven, heffingen en btw

De nettarieven vergoeden de inspanningen om de energie bij u thuis te ontvangen. Het factuurbedrag is afhankelijk van de streekgebonden netbeheerder. De nettarieven omvatten op hun beurt drie categorieën: distributienettarieven, transmissietarieven en transporttarieven.

De federale en regionale overheden heffen verschillende belastingen op uw energie. Die stort uw energieleverancier rechtstreeks door naar de overheid. Op de energiekosten en de nettarieven geldt een btw-tarief van 21 procent. Of u het nu fijn vindt of niet, aan alle componenten onder bovenvermelde rubrieken kunt u niet ontsnappen. De factor ‘energieverbruik’ is dus cruciaal voor wie een besparing beoogt.

