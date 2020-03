Waarom kiest Belg opnieuw voor tak 21-levensverzekering? Kurt Deman

05 maart 2020

Bron: spaargids.be 0 Sparen De levensverzekering kent voor het tweede jaar op rij een behoorlijke groei, na een terugval sinds 2012. Dat blijkt uit het jaarrapport van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Individuele verzekeringen met gewaarborgde rente (tak 21-22) stegen in 2019 met 11,2%, terwijl levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23) minder succes oogstten (-4,8%). De vraag is of de levensverzekering met gewaarborgde rente ook interessant kan zijn voor u. Spaargids.be zocht het uit.

Wat is de tak 21-spaarverzekering?

Een tak 21-verzekering biedt een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname, afhankelijk van de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Bij een aantal tak 21-verzekeringen bedraagt de gewaarborgde rente 0%, zodat de totale vergoeding volledig van de winstdeelnemingen afhangt. Aan een tak 21-verzekering hangen wel verschillende kosten vast, zoals instapkosten, beheerskosten en premietaks.

Potentieel fiscaal voordeel

U geniet – wanneer uw contract dat toelaat – van een fiscaal voordeel van 30% op de dat jaar gestorte premies, wanneer u uw tak 21-verzekering gebruikt voor pensioensparen. Daarnaast is er een fiscale aftrek mogelijk onder de vorm van langetermijnsparen.

U kunt beide ook combineren en zo uw aanvullend pensioen en fiscale voordelen verhogen. Als u een levensverzekering van het type tak 21 hebt moet u hier geen roerende voorheffing op betalen als het contract langer loopt dan 8 jaar en 1 dag. Bij vroegtijdige opname betaalt u in veel gevallen wel roerende voorheffing. Dat op basis van een fictief rendement van 4,75%.

Heropleving

De verhoogde premietaks van 1,1% naar 2% zorgde in combinatie met de lage rentes op de markten jarenlang voor een tanende populariteit van levensverzekeringen.

In haar analyse van de belangrijkste resultaten op de verzekeringsmarkt zoomde Assuralia een tijdje geleden in op de heropleving die de tak 21-spaarverzekering in 2018 heeft ingezet (*). De sectorfederatie noemt het “de veiligste manier om een aanvullend pensioen te financieren als particulier of als zelfstandige”.

De federatie klopt zich op de borst, omdat naar eigen zeggen “de verzekeraars jaar na jaar bewijzen in staat te zijn om het sparen via bankdeposito’s te kloppen en nog altijd winstdeelnames toe te kennen op recente contracten, terwijl zij de hogere rente op contracten van weleer honoreren, zij het zonder winstdeelnames.”

De terugval van tak 23, de levensverzekeringen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen, schrijft Assuralia-voorzitter Hans De Cuyper toe aan een vraag die sterk afhangt van fiscale aspecten, de inwisselbaarheid met andere producten, het beursklimaat en de economische context. Daardoor blijft de vraag volatiel.

Interessant, als zekerheid primeert

Wat concluderen we daar nu uit? Dat veel Belgen nog altijd eieren voor hun geld kiezen. Met een tak 21-levensverzekering hopen veel spaarders de bodemrentes op de spaarrekeningen te overtreffen, zónder zich op de beleggingsmarkt te begeven.

In slechte tijden is er dan wel geen winstdeelname, maar onder nul gaan kan ook niet. Dat blijkt - samen met het eventuele fiscale voordeel - vandaag opnieuw voor veel spaarders een zéér belangrijk argument.

Bron: spaargids.be. (*) Assurinfo, nr. 35, 24 oktober 2019