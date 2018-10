Waarom je volgend jaar best wél op tijd geld stort voor je pensioenspaarplan Dries Van Damme

08 oktober 2018

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument De kans bestaat dat je rond deze tijd van het jaar begint te denken aan het spijzen van pensioenspaarplan. Als je dat voor het einde van het jaar doet, strijk je volgend jaar een mooi fiscaal voordeel op. Maar in het allerbeste geval wacht je zelfs beter niet tot de herfst. Enkele tips om echt het maximum uit jouw pensioenspaarplan te halen.

1. Begin op tijd

Een van de absolute basisregels om zo veel mogelijk uit uw pensioenspaarplan te halen, is om er tijdig mee te beginnen. Ongeacht je leeftijd: de kans dat je zal rondkomen, is klein. Hoe vroeger je dus start, hoe meer je in staat zal zijn om een mooie som op te bouwen, en hoe groter de kans dat je je huidige levensstandaard kan behouden.

Extra motivatie nodig? Wie pensioenspaart, ontvangt jaarlijks een fiscaal voordeel.

2. Hou rekening met de 'regels van het jaar'

Het bedrag dat je elk jaar kan storten om het hoogst mogelijke belastingvoordeel te krijgen, verandert jaarlijks. Vorig jaar was het 940 euro om een belastingvoordeel van 30 procent te genieten. Dit jaar is het 960 euro. In 2018 krijg je dus 288 euro belastingvoordeel.

Maar opgelet! Sinds dit jaar mag je ook meer storten: 1.230 euro om precies te zijn. Addertje onder het gras is dan wel dat je belastingvoordeelpercentage terugzakt naar 25 procent, zodra je over de kaap van 960 euro gaat. Een beetje wiskunde leidt ons dan tot de volgende conclusie: de som van je belastingvoordeel zal kleiner zijn als je minder dan 1.153 euro stort dan wanneer je het bij 960 houdt. Zo zal een storting van 1.000 euro je 'slechts' 250 euro opleveren. Het is dus fiscaal de slimste zet om het of bij 960 euro te houden of meteen meer dan 1.153 euro te storen.

3. Het ene pensioenspaarplan is het andere niet

Goed om weten is dat het fiscale voordeel bij elk pensioenspaarplan hetzelfde is. Los daarvan doe je er toch goed aan om vooraf te bekijken welke formule het best bij jou past, vooraleer in een pensioenspaarplan te stappen.

Wil je bijvoorbeeld een gegarandeerd minimumrendement, al dan niet aangevuld met een winstdeling? Dan is een pensioenspaarverzekering misschien iets voor jou. Bekijk hier alle pensioenspaarverzekeringen met de beste rendementen.

Wil je eventueel wel wat risico nemen, omdat je een hoger rendement wil? Dan ben je beter af met een pensioenspaarfonds. Bij zo’n fonds zal het rendement afhankelijk zijn van de onderliggende beleggingen. Vergelijk hier pensioenspaarfondsen.

4. Vroeg storten = beetje winst

Als je eenmaal het juiste pensioenspaarplan vond, dan doe je er ook goed aan om tijdig je stortingen te organiseren. Een klassieker is dat veel mensen wachten tot de Kerstperiode om dan meteen het volledige bedrag te betalen, maar eigenlijk is dat niet ideaal.

Als je dezelfde som al in januari stort, is dat een heel jaar extra rendement. Dat is zeker interessant als je het geld anders het hele jaar toch maar op een weinig renderende spaarrekening laat staan.

We geven een voorbeeld. Stel dat een spaarrekening 0,50 procent opbrengt en dat je pensioenspaarfonds een verwacht rendement van 6 procent heeft. Als je in het begin van dit jaar 960 euro had gestort en het beoogde rendement hebt gehaald, dan zou je tegen eind dit jaar ongeveer 57 euro aan intresten vergaard hebben. Bij een spaarrekening is dat nog geen 5 euro. Bij een pensioenspaarverzekering met gewaarborgd rendement kan je die 6 procent wel niet halen. Daar is 2 procent iets realistischer, wat na een jaar bijna 20 euro oplevert. Geen vetpot, maar beter dan de spaarrekening.

Een interessant alternatief is om periodieke stortingen te doen tot je het maximum bedrag bereikt. Op die manier kan je de financiële last over het jaar spreiden.

