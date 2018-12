Waarom je type elektriciteitsmeter een belangrijke invloed heeft op je stroomfactuur Dries Van Damme

04 december 2018

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Consument De keuze voor een enkelvoudige meter, een dag- en nachtmeter, enkel een nachtmeter of een (opgelegde) budgetmeter heeft een grote invloed op de stroomfactuur die je betaalt. Je stemt die keuze dus best af op je eigen verbruiksgewoontes, verwarmingstype en de al dan niet aanwezigheid van zonnepanelen.

Handig om te weten: welk soort meter heb je nu?

Op je verbruiksfactuur staat je metertype sowieso wel ergens vermeld. Je kan natuurlijk ook zelf eens gaan kijken naar de meter in je garage of kelder of berging. Het verschil zie je direct: een enkelvoudige meter telt één register, een tweevoudige meter bestaat uit twee registers (dag en nacht dus).

Enkelvoudige meter

De enkelvoudige meter registreert jouw elektriciteitsverbruik, zowel overdag als ’s nachts. Dat zorgt voor een uniform energietarief. De prijs per kWh die je verbruikt ligt tijdens de piekuren lager dan bij het tweevoudig uurtarief, maar hoger dan het tarief tijdens de daluren.

De enkelvoudige meter is bijgevolg vooral geschikt voor kleinere verbruikers en gezinnen bij wie het verbruik zich vooral overdag situeert. Ook voor eigenaars van zonnepanelen is de enkelvoudige meter een populaire optie. Je energiefactuur rondt het verbruik op de teruggedraaide teller immers altijd af naar nul. Helaas ontvang je wel geen vergoeding voor wat je ‘te veel’ produceert. Dat overschot kan bij een enkelvoudige meter wel nog je nachtverbruik compenseren. Bij een tweevoudige meter draait je dagmeter onafhankelijk van je nachtmeter terug. Gevolg: jouw dagverbruik kan dus 0 kWh bedragen, terwijl je toch nog een forse som betaalt voor het verbruik op de nachtmeter.

Dag- en nachtmeter

Bij een tweevoudige meter meet het dagregister het verbruik tussen 6 uur en 21 uur of tussen 7 uur en 22 uur, afhankelijk van je distributienetbeheerder. De nachtmeter neemt de overige uren voor zijn rekening en registreert ook het verbruik tijdens het weekend. Wettelijke feestdagen tijdens de week vallen trouwens onder het dagregime.

Omschakelen op een tweevoudig uurtarief vergt vooral een beetje een mentaliteitswijziging. Je moet er je gebruiksgewoontes op leren afstemmen. Zo kan je bijvoorbeeld enkel je wasmachine gebruiken tijdens de daluren en voor je elektrische toestellen een timer gebruiken die de werking uitstelt. Opgelet: een verandering van type energiemeter gebeurt niet kosteloos. De prijs is afhankelijk van de netbeheerder.

Lees ook: Waar bevindt mijn huidig contract zich ten opzichte van de contracten die momenteel op de markt te verkrijgen zijn?

Uitsluitend nachtmeter

De exclusieve nachtmeter meet het verbruik van een afzonderlijk elektriciteitscircuit met uitsluitend verwarmingstoepassingen, zoals accumulatieverwarming. Die warmen ’s nachts op om overdag hun warmte aan de woning af te geven. De exacte oplaadperiode hangt af van de gemeente waar je woont en de netbeheerder die er actief is. Gedurende extreem koude dagen geldt een extra oplaadperiode in de namiddag. Het tarief voor zo’n exclusieve nachtmeter is doorgaans goedkoper dan het dag- en nachttarief. Aangezien accumulatieverwarming almaar minder bijval geniet, daalt het aantal gebruikers van een exclusieve nachtmeter wel jaarlijks.

Budgetmeter

Een budgetmeter krijg je niet voor je plezier: de netbeheerder plaatst een budgetmeter wanneer een consument zowel bij de commerciële energieleverancier als de sociale leverancier een betalingsachterstand heeft opgebouwd. Een budgetmeter maakt gebruik van voorafbetalingen, die het verbruik van energie beperkt.

Terugdraaiende teller

De terugdraaiende teller geldt niet echt als een aparte meter. In het geval dat je zonnepanelen meer energie opwekken dan je nodig heeft, vloeit de stroom terug naar het net en draait de teller terug.

En wat met de ‘slimme’ meter of digitale energiemeter?

De Vlaamse overheid start vanaf 1 juli 2019 met de installatie van de (nu al omstreden) digitale energiemeters. Als gebruiker zal je er op kunnen aflezen hoeveel elektriciteit en aardgas je precies verbruikt. De netbeheerder raadpleegt die standen vanop afstand. De consument kiest opnieuw tussen een enkel- of tweevoudig tarief. Na de plaatsing betaal je nettarieven op basis van jouw werkelijke elektriciteitsafname van het distributienet. De Vlaamse Regering heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de impact ervan op eigenaars van zonnepanelen.

Hoe bespaar je?

Het is perfect mogelijk dat jij bij de ene elektriciteitsleverancier beter af bent met een enkelvoudige uurtariefmeter, terwijl bij een andere speler een tweevoudige uurtariefmeter als beste oplossing uit de bus komt. We raden daarom aan om de tarieven van de verschillende leveranciers naast elkaar te leggen. Zo weet je direct wat voor jou persoonlijk de beste oplossing is.

Vergelijk hier alle tarieven van de verschillende energieleveranciers

Lees ook:

100% groene stroom product, wat houdt dat in?

Groepsaankoop goedkoper? Door zelf te vergelijken bespaar je al snel 100 euro meer

Welke zaken zijn belangrijk in het kiezen van een energieleverancier?

Bron: mijnenergie.be