Waarom je nu best voor een eenmalige premie van de schuldsaldoverzekering kiest

26 november 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Als je een woonlening afsluit bij de bank, heb je recht op belastingvermindering. Dat fiscaal voordeel van 40 procent levert je als koper van een pand jaarlijks potentieel tot 944 euro op. Als je nog voor het einde van 2018 een woonkrediet afsluit, geniet je dankzij de schuldsaldoverzekering volgend jaar meteen van een eerste belastingvoordeel.

Als je in Vlaanderen een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop van een woning, dan heb je recht op de zogenaamde geïntegreerde Vlaamse woonbonus. Je kan er de kapitaalaflossingen, de betaalde interesten en de schuldsaldoverzekering mee van je belastbaar inkomen aftrekken. Het basisbedrag van die woonbonus is 1.520 euro. In het geval van een enige eigen woning, verhoogt dat basisbedrag gedurende tien jaar met 760 of 840 euro, afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Goed om weten is dat de woonbonus per persoon geldt. Beide partners maken er dus aanspraak op.

Maximumbedrag snel bereikt

De korf van kapitaalaflossingen, intresten en de premies voor de schuldsaldoverzekering blijkt in de realiteit snel gevuld. Wie 150.000 euro leent op 20 jaar, aan een rente van 2%, betaalt maandelijks 757,54 euro. De som van aflossingen en intresten bedraagt op jaarbasis 9.090,48 euro. Dat bedrag overschrijdt ruimschoots het aandeel dat twee partners een maximaal belastingvoordeel oplevert. Het heeft dan niet zo veel nut meer om ook de schuldsaldoverzekering op het belastingformulier in te vullen.

Nu aangeven = maximaal fiscaal voordeel

Wie nog in 2018 een woonkrediet afsluit, heeft zijn fiscale korf voor dit jaar waarschijnlijk nog niet gevuld met kapitaalaflossingen en intresten. Betaal je de schuldsaldoverzekering met een eenmalige premie, dan zal die meteen in aanmerking komen voor een belastingvermindering.

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

In Vlaanderen geldt dus een belastingvermindering van 40%. We berekenden het belastingvoordeel per persoon volgens het meest gunstige scenario:

1.520 euro (basisbedrag geïntegreerde woonbonus)

+ 760 euro (verhoging door enige woning)

+ 80 euro (drie of meer kinderen)

= 2.360 euro

x 40% (belastingvermindering)

= 944 euro belastingvoordeel (exclusief gemeentebelasting)

De schuldsaldoverzekering

Wanneer je een woonlening afsluit, vraagt de bank een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Die dient als een soort levensverzekering: indien je overlijdt voordat de lening volledig is afbetaald, hoeven jouw partner of je erfgenamen de rest van het geld niet meer terug te betalen aan de bank. Belangrijk om te weten: niemand is wettelijk verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, maar de meeste banken beschouwen het wél als een voorwaarde om jou een woonkrediet te verlenen. En ook: ze bieden gunstige rentetarieven wanneer je de hypothecaire lening en de schuldsaldoverzekering bij hen combineert. Door die lagere intresten weegt je maandelijkse terugbetaling van je lening ook weer wat minder zwaar door.

