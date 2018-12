Waarom je in 2019 ook werk moet maken van je financiële gezondheid Sven Vonck

26 december 2018

08u00

1. Zorg voor een gezonde spaarbuffer

Een gezonde spaarbuffer is cruciaal om onvoorziene uitgaven op te vangen: een defecte koelkast, een lekkend dak, een kapotte auto,… Dergelijk uitgaven kan je meestal niet op de lange baan schuiven en daardoor is het verstandig om erop te anticiperen. Een spaarbuffer die overeenkomt met 3 tot 6 keer het nettomaandloon wordt geregeld aangeraden als het minimum. Een gezondere vuistregel gaat uit van een spaarbuffer van 6 tot 12 keer het minimumloon.

De centen die moeten dienen als spaarbuffer worden best op een gewone spaarrekening gezet. Dat is immers het meest liquide spaarproduct: het is op elk moment mogelijk om geld van de rekening te halen, en dat is ook nodig bij onvoorziene uitgaven. Die flexibiliteit heb je niet niet bij termijnrekeningen, kasbons of spaarverzekeringen. Die producten hebben een bepaalde looptijd en het is dan ook vaak een dure zaak om geld vervroegd op te vragen.

2. Koop een woning

Financiële experts zullen de aankoop van een eigen woning steevast aanduiden als een eerste cruciale stap in de opbouw van vermogen. Daar zijn verschillende redenen voor. Wie een woning huurt, betaalt de lening af van iemand anders en blijft uiteindelijk zelf met lege handen achter. Daarnaast is een eigen woning ook van goudwaarde voor wie op pensioen gaat. Voor wie op dat moment ook nog een huur moet betalen, blijft er onvermijdelijk minder over van de al karige wettelijke pensioenuitkering.

Door de lage rente is het nog altijd een uitstekend moment een hypothecaire lening af te sluiten. En dat zal nog wel een poosje zo blijven. De meeste economen verwachten wel dat de rente een beetje zal stijgen, maar dat zou wel heel geleidelijk en langzaam gebeuren.

3. Beperk de energiefactuur

Wie een woning heeft gekocht, kan vaak nog veel geld besparen met enkele gerichte energiebesparende investeringen. Dergelijke uitgaven verdienen zichzelf terug en zorgen op de lange termijn voor een fikse besparing. De plaatsing van een warmtepomp, zonnepanelen of nieuwe isolatie is natuurlijk niet goedkoop. Verschillende banken bieden daarom zogenaamde energieleningen aan om dergelijke investeringen te financieren. Zo’n energielening is vrij voordelig, met rentetarieven die beginnen vanaf 1,55 procent. Zorg er wel voor dat de terugbetaling van de lening haalbaar is, zeker in combinatie met de afbetaling van andere leningen.

4. Begin zo snel mogelijk met pensioensparen

Het is verstandig om zo snel mogelijk met pensioensparen te beginnen: hoe vroeger je begint, hoe meer pensioenkapitaal er wordt opgebouwd. De overheid moedigt dat ook aan, want pensioenspaarders hebben recht op een belastingvermindering. Tegelijkertijd wacht je best met pensioensparen tot er spaarcenten zijn die gemist kunnen worden tot de pensioenleeftijd, want het kapitaal van een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering wordt in principe pas uitgekeerd op de leeftijd van 65 jaar. De fiscus straft een vervroegd opvragen van dat kapitaal af met een belastingtarief dat kan oplopen tot 33 procent. Pensioenspaarkapitaal gebruiken voor de financiering van onverwachte uitgaven of een grote investering (zoals de aankoop van een woning) is daardoor al snel een hele dure aangelegenheid. Bouw dus eerst een gezonde spaarbuffer op en verzeker je ervan dat je het geld later niet nodig zal hebben.

5. Durf beleggen

Het geld op een spaarboekje brengt amper iets op. Het gros van de spaarrekeningen in ons land biedt een spaarrente van amper 0,11 procent en de ‘prijsbrekers’ gaan tot 0,9 procent. Wie al een spaarbuffer heeft opgebouwd en daarnaast spaarcenten heeft die een tijdje gemist kunnen worden, kan overwegen om te beleggen. Een beleggingsplan is alvast een laagdrempelige manier om te doen. Tal van banken bieden intussen zo’n plan aan, dat toelaat om periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) geld te storten in een selectie van een of meerdere fondsen. Die gespreide instap is een belangrijk voordeel, zeker in het huidige woelige beursklimaat. Het zorgt ervoor dat er zowel wordt belegd op een moment dat de beurzen stijgen (en aandelen duur zijn) als op een moment dat de beurzen dalen (en aandelen dus goedkoper worden). Zo wordt al een belangrijk beleggingsrisico weggenomen: namelijk dat er een groot kapitaal wordt belegd op een moment dat de beurs piekt, waarna het heel lang kan duren vooraleer de beleggingsportefeuille het verlies weer goedmaakt. Vergelijk hier de beleggingsplannen.

