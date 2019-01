Waarom je dit jaar minder betaalt voor je energie dan in 2018 Dries Van Damme

08 januari 2019

08u00

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Het is geweten: de energieprijzen swingen al een tijdje de pan uit. Een gemiddeld gezin betaalde volgens de Vlaamse energieregulator VREG in november 2018 maar liefst 375 euro meer voor elektriciteit en gas dan het jaar voordien. In 2019 dalen beide distributienettarieven, waardoor je gemiddeld al minstens 71 euro bespaart. Bovendien valt er profijt te halen uit de grote concurrentieslag tussen de verschillende leveranciers.

De impact van distributienettarieven

Hoe de marktprijs van energie zal evolueren, valt moeilijk in te schatten. De Belgische prijsindexen voor elektriciteit en aardgas hangen af van een samenspel van verschillende elementen; de energievoorraad, het type energievoorziening, de Belgische en mondiale politiek en de weersomstandigheden. Wat wél vastligt, is dat de distributienettarieven voor zowel elektriciteit als aardgas dalen. Via de distributienettarieven betaalt de gebruiker voor de aanleg en het onderhoud van de netten en voor de daarbij geleverde diensten. Aangezien die respectievelijk gemiddeld 38,76% en 21,78% van jouw energiefactuur bedragen, is de impact dan ook behoorlijk groot.

Een gezin met een tweevoudige meter en een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh per jaar, zal dit jaar gemiddeld 413 euro distributienettarieven betalen. Dat is al 46 euro minder dan in 2018. Bij een aardgasverbruik van 23.260 kWh/jaar verwachten we een daling van 25 euro. Dat maakt een totale besparing van circa 71 euro per jaar. De situatie verschilt wel afhankelijk van je woonplaats en je distributienetbeheerder. De grootste daling geldt voor de West- en Oost-Vlamingen die aangesloten zijn bij Gaselwest. De elektriciteits- en gasfactuur daalt daar met gemiddeld 87 euro.

Lees ook: In 3 gemakkelijke stappen naar een goedkopere energiefactuur

Profiteren van concurrentiestrijd

Maar er is meer. De strijd tussen de energieleveranciers woedt momenteel volop. Energieleveranciers dingen naar de gunsten van de consument met uiteenlopende kortingen.

We gingen hier na hoeveel voordeel je dat exact kan opleveren. Voor de gemiddelde Antwerpse elektriciteitsverbruiker bedraagt het goedkoopste aanbod op 2 januari 2019 858,27 euro per jaar, het duurste 1.187,67 euro. Dat maakt een prijsverschil van 329 euro op jaarbasis. De kortingen die leveranciers aan nieuwe klanten toekennen - tot 115 euro - spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol. Voor aardgas variëren de prijzen van 1000,05 euro tot 1.379,42 euro per jaar. De grootste welkomstkorting die we spotten, bedraagt 273,39 euro.

Wie eventjes de tijd neemt om te vergelijken, bespaart dus al snel enkele honderden euro’s. Consumenten hebben het recht om op elk moment hun contract voor elektriciteit of gas te beëindigen, ongeacht de einddatum die op hun factuur vermeld is. De enige voorwaarde is dat je een minimum opzegtermijn van een maand respecteert. Veranderen van energieleverancier kan bovendien heel eenvoudig en is volledig gratis, zelfs wanneer je contract met je vorige aanbieder nog loopt. Die bepalingen zijn wettelijk vastgelegd.

Stap in de goede richting

Of dat alles volstaat om de impact van een (mogelijke) stroomschaarste en het woelige politieke klimaat te compenseren, is uiteraard nog maar de vraag. Wel doe je er sowieso goed aan de kosten op zo veel mogelijk manieren in te dijken en rationeel om te springen met je verbruik. De nodige energiebesparende en isolerende maatregelen en het kiezen van de voordeligste leverancier zijn alvast twee stappen in de richting van een jaar met een lagere energiefactuur.

Tip: Wil je een goedkopere energiefactuur? Vergelijk hier de tarieven van alle energieleveranciers.

Lees ook:

Groepsaankoop goedkoper? Door zelf te vergelijken bespaar je al snel 100 euro meer

100% groene stroom product, wat houdt dat in?

Welke zaken zijn belangrijk in het kiezen van een energieleverancier?

Bron: mijnenergie.be