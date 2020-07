Waarom is roséwijn roze? Sepideh legt uit wat de kleur verklapt over je favoriete drank

De ene roséwijn heeft een prachtige dieproze kleur, terwijl de andere amper te onderscheiden valt van een glaasje wit. Waar komt dat kleurverschil vandaan? En zegt het iets over de kwaliteit? HLN-sommelier Sepideh legt uit wat de tint vertelt over je favoriete drank én weerlegt “een eeuwig misverstand”.

Sepideh Sedaghatnia: “Eerst even een eeuwig misverstand uit de wereld helpen: rosé is géén mengeling van witte en rode wijn, maar een volwaardige wijn met een eigen productiemethode.”

“Bovendien is het sap van elke druif — zowel groene als blauwe druiven — kleurloos. Er bestaat zelfs witte wijn op basis van blauwe druiven: blanc de noirs. De uiteindelijk kleur van de wijn wordt bepaald door de duur waarin het sap tijdens de maceratie samen met de geplette druivenschillen gegist heeft. Hoe langer dat moment, hoe gekleurder de wijn uiteindelijk zal worden.”

Hoe warmer en zonniger de regio waarin de druiven geteeld werden, hoe intenser de kleur van de wijn zal zijn

“Bij een lichtgekleurde roséwijn zal het sap minder lang samen met de schillen in dezelfde kuip gelegen hebben als bij een donkere rosé. Daarnaast geldt wat ook voor witte en rode wijn opgaat: hoe warmer en zonniger de regio waarin de druiven geteeld werden, hoe intenser de kleur van de uiteindelijke wijn zal zijn. Zo zullen roséwijnen uit een kouder klimaat als Duitsland, bijvoorbeeld met spätburgunder als druif, eerder lichtroze kleuren. Terwijl roséwijnen uit Spanje of Portugal, met bijvoorbeeld garnacha in de hoofdrol, vooral een framboosroze kleur zullen hebben. Tegenwoordig is vooral ‘vin gris’ populair: een rosé die zodanig transparant is dat die zelfs wat grijzig oogt omdat hij nauwelijks samen gemacereerd heeft met de druivenschillen.”

Van aardbei tot tijm

“De lijst aan aroma’s waarmee de neus van roséwijnen zich laat omschrijven is niet noodzakelijk korter dan die bij witte en rode wijnen. Ook de neus van roséwijnen kan alle kanten uit. Van de voorspelbare aroma’s van klein rood fruit als aardbei en framboos, tot witsteenvruchten als perzik, soms zelfs watermeloen, maar ook kruidigheid. Zeker in roséwijnen uit Zuid-Frankrijk durven kruidige toetsen van tijm, rozemarijn en lavendel voor te komen. En dan mogen we ook de florale toetsen niet vergeten, met aroma’s van rozen, geranium, bloesems, kamille, violet.”

“Alleen al door de uitgebreide aromabibliotheek toont rosé zich een evenwaardige partner van witte en rode wijn: ook een roséwijn kan een even complexe neus hebben. Al zullen rode wijnen natuurlijk de allerkrachtigste neus blijven hebben, omdat daar ook het effect van de tannines meespeelt.”

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto waarin jij bewijst dat je aan de slag gaat met de tips van Sepideh en stuur hem door via het Sommelier-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Bekijk hier Sepidehs food & wine-boek in de HLN Shop.

Lees ook:

Van frangipane tot peer en vlierbloesem: Sepideh verklapt wat je kan ruiken en proeven in een glas bubbels (+)

Hoe vol mag je een wijnglas schenken? Sepideh maakt van jou de beste thuissommelier (+)

Was het nu maar 2 dagen of toch een week? Sepideh vertelt hoe en hoelang je ontkurkte wijn kan bewaren (+)