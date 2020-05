Waarom investeren in een beleggingsplan verstandig is, ook nu Sven Vonck

20 mei 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Voor startende beleggers lijkt het contra-intuïtief, maar een doorwinterde belegger weet dat u niet enkel moet investeren wanneer de koersen net stijgen. De ‘truc’ is om regelmatig op vaste tijdstippen te blijven beleggen. Voor startende beleggers lijkt het contra-intuïtief, maar een doorwinterde belegger weet dat u niet enkel moet investeren wanneer de koersen net stijgen. De ‘truc’ is om regelmatig op vaste tijdstippen te blijven beleggen. Spaargids.be legt uit wat u moet weten als u wil starten met beleggen.

In het huidige beursklimaat kan het lonen om een beleggingsplan op te starten. Met zo’n plan investeert u op vaste tijdstippen (bijvoorbeeld maandelijks) een vast bedrag in een selectie van één of meerdere beleggingsfondsen. Vergelijk hier de beste beleggingsplannen.

Natuurlijk zal het voor sommige spaarders en beleggers ongetwijfeld vreemd aanvoelen om nu te beleggen. Sinds het jaarbegin kreeg de Bel20, de index met 20 Belgische steraandelen, namelijk een serieuze dreun. Het coronavirus legt meteen bloot hoe snel het kan verkeren op de beurs, want de voorbije jaren raakten beleggers toch vooral gewend aan stijgende aandelenkoersen.

Veel mensen zijn pas bereid weer te beleggen als de storm helemaal is overgewaaid. Maar juist die aanpak omschrijven beleggingsexperts als een grote fout

Veel spaarders en minder doorgewinterde beleggers zijn tijdens en na zo’n beurscrash geneigd om een tijdje weg te blijven van de beurs. Uit angst voor een verdere daling verkopen ze hun aandelen of beleggingsfondsen, desnoods met een groot verlies. En ze zijn pas bereid weer te beleggen als de storm helemaal is overgewaaid. Maar juist die aanpak omschrijven beleggingsexperts als een grote fout. Want daardoor worden beleggingen vaak met een groot verlies verkocht, terwijl ze pas veel later weer worden gekocht als de koersen zijn gestegen en ze dus veel duurder zijn. Daardoor is het bijna onmogelijk om op de lange termijn een mooi beleggingsrendement te behalen. Bekijk hier hoeveel rendement verschillende beleggingsplannen opbrengen.

20 euro per maand

Wie belegt via een beleggingsplan schakelt emoties grotendeels uit. Door consequent te blijven beleggen op vaste tijdstippen investeert u zowel op de momenten dat de koersen dalen (en aandelen goedkoper worden), maar ook momenten dat de koersen weer stijgen (en aandelen duurder worden).

Anders gezegd: u maakt gebruik van dalende koersen om goedkoop aandelen te kopen, terwijl u zich er ook van verzekert dat u erbij bent op het moment dat de koersen weer voldoende omhoog gaan.

De voorbije weken konden de aandelenmarkten zich al wat herstellen na de forse dreun die ze in februari en maart te verwerken kregen, maar dat kan weer snel omslaan zodra er duidelijkheid is over de economische gevolgen van het coronavirus

Beleggingsplannen hebben verder het voordeel dat ze toegankelijk zijn. Bij de meeste banken bedraagt de minimuminleg 20 à 50 euro per maand. U kan dus elke maand een beperkt bedrag opzij zetten en tegelijkertijd een gespreide beleggingsportefeuille opbouwen. Want onder de motorkap van een periodiek beleggingsplan liggen één of meerdere beleggingsfondsen, die op hun beurt investeren in honderden aandelen of obligaties. Dat zorgt er meteen ook voor dat de risico’s beter zijn gespreid dan wanneer u zelf zou investeren in handvol aandelen of obligaties.

Forse dreun

Hoe laagdrempelig beleggingsplannen ook zijn, zorg er wel voor dat u alleen geld investeert dat u de komende jaren niet per se nodig heeft. De voorbije weken konden de aandelenmarkten zich al wat herstellen na de forse dreun die ze in februari en maart te verwerken kregen, maar dat kan weer snel omslaan zodra er duidelijkheid is over de economische gevolgen van het coronavirus. Niemand heeft een glazen bol en kan perfect inschatten hoe de financiële markten zullen evolueren.



