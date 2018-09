Waarom er 265 miljard euro op Belgische spaarboekjes staat Sven Vonck

06 september 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Eind juni stond er een recordbedrag van 265,8 miljard euro geparkeerd op de gereglementeerde spaarrekeningen in ons land. Hoewel ze amper iets opbrengen, blijven de klassieke spaarrekeningen een hele grote aantrekkingskracht uitoefenen.

De Belgen blijven massaal geld op spaarrekeningen parkeren. Eind juni steeg de teller tot 265,8 miljard euro, zo bleek uit cijfers van de Nationale Bank. Nooit eerder stond er zo veel geld op gereglementeerde spaarrekeningen (spaarrekeningen waarvan de rente in aanmerking komt voor een fiscale vrijstelling, nvdr). En het is opmerkelijk, als je weet dat de meeste spaarrekeningen amper een rentevergoeding van 0,11 procent bieden.

Spaarders die bereid zijn om via een automatische spaaropdracht geld op de rekening te zetten, krijgen bij Deutsche Bank en Beobank een rentevergoeding van 1,2 procent (basisrente + getrouwheidspremie). Met een inflatie van rond de 2 procent betekent dat dat spaarders sowieso geld verliezen, omdat de opbrengst van hun spaarrekening de stijgende levensduurte niet kan bijbenen. Waarom blijven we dan toch massaal zo veel geld op spaarrekeningen zetten?

1. Spaarrekeningen zijn flexibel

De spaarrekening heeft een grote troef die andere spaar- en beleggingsproducten niet hebben: flexibiliteit. Spaarders kunnen moeiteloos de ene dag geld op hun spaarrekening zetten en dat er de volgende dag weer afhalen. Daardoor is het heel geschikt om geld te parkeren voor onvoorziene uitgaven of voor een aankoop in de nabije toekomst.

Die vlieger gaat niet op voor termijnrekeningen of kasbons, waar spaarders gebonden zijn aan een bepaalde looptijd (en waar geld afhalen voor het verstrijken van de looptijd heel duur is). Ook beleggingen zijn lang niet zo flexibel. Wie op het verkeerde moment beleggingen moet verkopen, riskeert veel geld te verliezen. Enkel de zichtrekening biedt dezelfde flexibiliteit als het spaarboekje, maar daarop geven banken helemaal geen rentevergoeding meer.

2. Consumenten zijn bang om te beleggen

Beleggen is het nieuwe sparen, zo hoort u geregeld van financiële experts. Maar ook al is daar iets van aan, zo'n stelling gaat wel voorbij aan een zéér essentieel verschil: als spaarder kan u uw geld eigenlijk niet verliezen - het waardeverlies door inflatie even buiten beschouwing latend, waar beleggers altijd een risico lopen om hun (start)kapitaal kwijt te spelen. En dat verklaart ongetwijfeld de terughoudendheid van veel spaarders om met beleggingen te starten.

Bovendien zijn de financiële markten sinds begin dit jaar weer behoorlijk turbulent en woelig; ook dat is niet bevorderlijk voor de appetijt van spaarders om risico's te nemen.

Toch zijn er manieren om uw risico te beperken. U kan kiezen voor gespreide beleggingen, via bijvoorbeeld een beleggingsfonds. Ook wie een lange beleggingshorizon voor ogen kan houden (minstens vijf jaar en bij voorkeur nog veel langer) kan zich beter wapenen tegen beursschokken.

3. Spaarders kennen hun opties niet (genoeg)

Veel spaarders denken dat ze maar twee keuzes hebben: geld parkeren op een spaarrekeningen of voor een groot bedrag individuele aandelen kopen op de beurs.

In realiteit zijn er best wel wat tussenoplossingen. Geld investeren in een beleggingsfonds bijvoorbeeld.

Veel banken bieden ook beleggingsplannen aan: u kan dan al voor een beperkt bedrag (25 à 50 euro per maand) regelmatig geld storten in een beleggingsportefeuille. De bank bekijkt samen met u wat uw risicoprofiel is. Dat kan variëren van defensief tot agressief.

Interessant aan zo'n plan is dat u uw investeringen ook spreidt door de regelmatige stortingen; u investeert dus zowel op momenten dat de beurs 'duur' is als op momenten dat ze 'goedkoop' is. Sowieso blijft het een belegging. Spaarders zien dit dus best als een alternatief voor spaargeld dat ze de komende vijf jaar niet direct nodig hebben.

4. (Te lang) sparen om in vastgoed te investeren

Spaarrekeningen zijn typisch wachtrekeningen waarop spaarders geld parkeren in afwachting van een grote investering. Veel spaarders zetten dan ook geld opzij in de hoop om naast de eigen woning op een dag ook in ander vastgoed te investeren.

Maar, misschien overschat u wel het kapitaal dat u nodig hebt om te beginnen investeren. Zo zijn er echt wel manieren te vinden om voor relatief beperkte bedragen in vastgoed te investeren. Denk dan bijvoorbeeld aan garageboxen, parkeerplaatsen, aandelen van vastgoedbedrijven, ...

