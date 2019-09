Waarom een schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen soms heel nadelig is Sven Vonck

12 september 2019

11u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De premies van uw schuldsaldoverzekering geven dan wel recht op een belastingsvermindering, toch denkt u er beter twee keer over na om ze ook fiscaal in te brengen. We leggen uit hoe dat komt.

Een schuldsaldoverzekering afsluiten is een standaardpraktijk bij het aangaan van een woonlening. Die verzekering zorgt voor financiële bescherming wanneer één van de kredietnemers overlijdt, door het openstaande kredietbedrag deels of volledig af te lossen. Zo moet de langstlevende kredietnemer niet ineens helemaal alleen de openstaande woonlening aflossen, met potentieel financiële problemen tot gevolg. Interessant om te weten: u bent eigenlijk helemaal niet verplicht om zo’n verzekering af te sluiten, maar de meeste banken zullen het wél als voorwaarde op tafel leggen vooraleer ze u een hypothecaire lening willen toekennen.

De premie voor een schuldsaldoverzekering brengt u op twee mogelijke manieren in: via de fiscale korf van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus of via de korf van het pensioensparen. Slechts één van beide opties is mogelijk en uw keuze is bovendien definitief - u kan er dus later niet meer op terugkomen.

Tip: Bereken hier de goedkoopste schuldsaldoverzekering.

Belastingvoordeel

Via woonbonus

Wie een woonlening afbetaalt, krijgt daarvoor in Vlaanderen een belastingvoordeel. Dat is de zogenaamde geïntegreerde woonbonus, die recht geeft op een belastingvermindering van 40%. Komen daarvoor in aanmerking: de intresten en de kapitaalaflossingen van de woonlening, maar ook de premies voor de schuldsaldoverzekering.

De praktijk bewijst echter dat het in zeer veel gevallen echt niet zoveel zin heeft om die schuldsaldoverzekering aan te geven, omdat de fiscale korf van de geïntegreerde woonbonus vaak al helemaal gevuld is met de intresten en de kapitaalaflossingen.

Voor inkomensjaar 2019 (waarvoor u in 2020 een belastingaangifte moet indienen) bedraagt het plafond van de fiscale korf 1.520 euro. Dat plafond kan nog met 760 euro worden opgetrokken voor wie geen andere woning heeft en met nog eens 80 euro voor wie minstens drie kinderen heeft. Vanaf maximaal 2.360 euro is de fiscale korf met andere woorden al helemaal vol. Wie momenteel leent, weet goed hoe snel dat bedrag bereikt wordt.

Is het dan nooit interessant om de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen? Toch wel: stel dat u laat op het jaar uw woning kocht en dus nog maar weinig interesten en kapitaal afbetaalde, dan is uw korf misschien nog niet helemaal gevuld. In dat geval raadt men vaak aan om de premie van de schuldsaldoverzekering in één keer te betalen, om zo de fiscale korf van de geïntegreerde woonbonus maximaal te vullen.

Via pensioensparen

Als u niet aan pensioensparen doet of bijvoorbeeld niet het maximumbedrag stortte, dan kunt u de premies van uw schuldsaldoverzekering ook aangeven binnen de fiscale korf van het pensioensparen. Het belastingvoordeel bedraagt dan 25 of 30%, afhankelijk van het aangegeven bedrag.

Lees ook: Waarom een schuldsaldoverzekering gespreid betalen duurder is

Nadelig

Tot slot: zélfs als het vanuit fiscaal oogpunt zin heeft om de premies voor de schuldsaldoverzekering in mindering te brengen, dan denkt u toch beter nog twee keer na over de mogelijke gevolgen. Van zodra u immers ook maar één keer een belastingvoordeel kreeg voor een premie van de schuldsaldoverzekering, zal een eventuele latere uitkering een bijkomende belasting ondergaan. Dat gebeurt niet wanneer de premies nooit werden ingebracht.

Concreet: als de schuldsaldoverzekering kapitaal uitkeert omdat één van de verzekerden is overleden, dan zal dat kapitaal worden belast. De belasting bedraagt 8% op het uitgekeerde kapitaal wanneer de premies werden ingebracht via de korf van het pensioensparen. Koos u daarentegen voor de korf van de woonbonus, dan moet de langstlevende kredietnemer gedurende maximaal 13 jaar een percentage van het uitgekeerde kapitaal aangeven bij zijn belastbaar inkomen. Daardoor wordt het fiscale voordeel bijna altijd helemaal teniet gedaan.

Tip: Vergelijk hier de goedkoopste schuldsaldoverzekeringen van 11 aanbieders.

Lees ook:

Waarom herfinanciering van uw lening op dit moment weer interessant is

Zo bespaart u op de kosten van uw hypotheek

Is een huis huren echt geld weggooien?

Bron: spaargids.be.