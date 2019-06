Waarom een levensverzekering zo interessant kan zijn Sven Vonck

26 juni 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Spaar- en beleggingsverzekeringen zijn geen typische spaar- of beleggingsproducten. Het zijn in de eerste plaats verzekeringscontracten. Daardoor bieden ze naast het rendement verschillende extra mogelijkheden.

Voor veel mensen zijn spaar- en beleggingsverzekeringen (de zogenaamde tak21- en tak23-producten) gewone spaar- of beleggingsproducten. Maar in werkelijkheid zijn het levensverzekeringen. Als u zo’n contract afsluit, dan kan u een begunstigde aanduiden die het opgebouwde kapitaal ontvangt wanneer u overlijdt. Veel mensen sluiten een levensverzekering af om na hun overlijden iets na te laten aan hun partner, kinderen of zelfs een vriend.

Het is ook mogelijk om een overlijdensdekking te koppelen aan een levensverzekering. Het is een manier om ervoor te zorgen dat de nabestaanden genoeg financiële zekerheid hebben wanneer u zou sterven. De dekking wordt uitgedrukt in een bepaalde percentage bovenop de betaalde premies. Kiest u voor een overlijdensdekking van 110 procent, dan krijgen de nabestaanden 110 van het opgebouwde kapitaal uitgekeerd. Vaak wordt er gekozen voor een overlijdensdekking van 130 procent, want dan moet er geen roerende voorheffing worden betaald op de intresten (op voorwaarde dat de verzekeringnemer ook de begunstigde bij leven is van het contract). Let wel: hoe hoger de overlijdensdekking, hoe hoger ook de premie die de verzekeraar zal aanrekenen.

Tip: Vergelijk hier de spaarverzekeringen met het beste rendement

Successieplanning

Levensverzekeringen duiken ook geregeld op in successieplanningen, voor mensen die (een deel van) hun vermogen al naar de volgende generatie willen overdragen en daarbij zo weinig mogelijk belastingen willen betalen. Het is immers perfect mogelijk om een levensverzekering te schenken. In dat geval moet er schenkbelasting worden betaald, die lager is dan de erfbelasting die betaald zou moeten worden bij het erven van de verzekering. De schenkbelasting wordt berekend op de zogenaamde theoretische afkoopwaarde, dat is het bedrag dat de begunstigde zou ontvangen wanneer het hij verzekeringscontract zou afkopen. Als die waarde bij het overlijden van de schenker is toegenomen, dan moet er enkel op dat surplus nog erfbelasting worden betaald.

Daarbij is het ook mogelijk voor de schenker om allerlei controlemechanismen te koppelen aan het verzekeringscontract. Zo kan een grootvader een levensverzekering schenken aan zijn kleinkind, maar tegelijkertijd vermijden dat het kleinkind het verzekeringskapitaal meteen opneemt.

Lees ook: Kosten wegen door bij vervroegde opvraging tak21-spaarverzekering

Rendement

Spaarverzekeringen (tak21) waren lang één van de populairste spaarproducten in ons land. Maar door de lage rente hebben ze de voorbije jaren aan populariteit ingeboet. Een spaarverzekering biedt een gegarandeerde rente, maar die is bij veel verzekeringsmaatschappijen al teruggevallen tot nul procent. Spaarders zijn daarmee helemaal afhankelijk van de uitkering van een eventuele winstdeelname. Die is afkomstig van de prestaties van een beleggingsportefeuille, waardoor de verzekeringsmaatschappij tijdens slechte beursjaren soms geen winstdeelname uitkeert. Het voorbije jaar schommelde het nettorendement van de meeste spaarverzekeringen rond 1 à 2 procent. Veel verzekeraars promoten daarom de beleggingsverzekering (tak23). Die biedt geen gegarandeerde rente en het rendement is helemaal afhankelijk van de beleggingsportefeuille. Het risico is groter, net zoals het potentieel rendement.

Tip: Bekijk hier de instapkosten van TAK32 beleggingsverzekeringen en krijg een gratis offerte!

Lees ook:

Zo haalt u nog rendement uit uw spaargeld

Waarop moet u letten als u een beleggingsfonds zoekt?

Een eigen beleggingsadviseur kan ook zonder 500.000 euro

Bron: spaargids.be.