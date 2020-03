Waarom die 0,11% rente op uw spaarboekje problematisch is Kurt Deman

12 maart 2020

08u30

Bron: spaargids.be 14 Sparen 0,11 procent. Met die rente op uw spaarboekje moet u bij de meeste banken vrede nemen. In realiteit zorgen verschillende factoren ervoor dat u daarmee aan koopkracht inboet. 0,11 procent. Met die rente op uw spaarboekje moet u bij de meeste banken vrede nemen. In realiteit zorgen verschillende factoren ervoor dat u daarmee aan koopkracht inboet. Spaargids.be legt uit hoe dat komt en op welke manier u ervoor zorgt dat het plaatje toch wat rooskleurig oogt.

De Belg blijft verknocht aan zijn spaarboekje. Dat bewijzen de recordsaldi die we er jaarlijks parkeren. In het voordeel van de spaarrekening pleit de bescherming van uw spaargeld tot een bedrag van 100.000 euro voor de som van uw zichtrekeningen, termijndeposito’s en spaardeposito’s door het Garantiefonds. Daarnaast geniet u ook van een gewaarborgde minimumrente. U bent dus niet blootgesteld aan beursrisico’s of de grillige economische conjunctuur.

Inflatie-effect

Tot voor enkele jaren vormden de mooie rentevoeten een extra argument om voor een spaarrekening te opteren. Vandaag kennen veel (groot)banken enkel de totale wettelijke minimumrente van 0,11% (0,01% basispremie + 0,10% getrouwheidspremie) toe. Stort u vandaag 1.000 euro, dan staat er volgend jaar 1.001,10 euro op uw rekening. Daar tegenover staat de hogere prijs van goederen en diensten, vertaald in de inflatie. Die graadmeter bedroeg in februari 1,10%. Bij een constante inflatie van 1,10% moet u voor wat u vandaag voor 1.000 euro koopt, volgend jaar 1.011 euro betalen. Via het spaarboekje boet u dus 9,9 euro aan koopkracht in. Hoe ruimer de bedragen en hoe meer tijd er verstrijkt, hoe groter dat effect. Het spreekt voor zich dat de inflatie in de loop van het jaar wel kan evolueren.

Bekijk hier de spaarrekeningen met meer dan 0.11% rente

Kosten voor zichtrekening

Maar er is nog een andere reden waarom de minimumrente uw koopkracht weinig goed doet. Wanneer u een spaar-, effecten- of termijnrekening opent, krijgt u er bij de meeste banken een zichtrekening bovenop. Maar aan die zichtrekening zijn diverse kosten gekoppeld. Verschillende banken trokken de tarieven voor het beheer van uw rekening, het versturen van rekeningafschriften en geldstortingen aan het loket bovendien recent nog op. Afhankelijk van uw gebruiksfrequentie en de mate waarin u uw bankzaken digitaal regelt, lopen die kosten al snel op tot enkele tientallen of zelfs honderden euro’s.

Onderneem zelf actie

U kunt de impact van bovenstaande factoren gelukkig wel beperken. De online vergelijkingssite Spaargids.be biedt een handig overzicht van de verschillende spaarrekeningen op de markt. Die analyse leert ons dat MeDirect met Maandsparen Max het hoogste rendement biedt, namelijk 0,75% (0,05% basisrente + 0,70%). Zoals de naam al doet vermoeden, is de maandelijkse inlage er wel beperkt tot 500 euro. Dat maakt de spaarrekening niet representatief voor ons uitgangspunt: een storting van 1.000 euro.

Santander Consumer Bank Vision+ afficheert nu nog een totaal rendement van 0,60%, maar wijzigt die rente op 16 maart naar 0,50%. Op die manier komt MeDirect met Fidelity Sparen binnenkort als beste uit de bus met een rente van 0,55% (0,05% + 0,50%). Uw rekeningsaldo bedraagt na één jaar 1.005,50 waardoor u de daling van uw koopkracht beperkt. Aangezien de kosten voor zichtrekeningen sterk verschillen van bank tot bank, slaat u ook voor die factor best aan het vergelijken. Daartoe biedt Spaargids.be eveneens een handige module, die u afstemt op uw klantenprofiel.

Lees meer op Spaargids.be:

Negatieve rente vermijden? Betaal uw belastingen vooraf

Met deze tips wordt sparen in 2020 kinderspel

Zo spaart u verstandig in onzekere tijden

Bron: spaargids.be.