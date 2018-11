Waarom de ene spaarrekening je meer oplevert dan de andere Johan Van Geyte

27 november 2018

08u00

De meeste Belgen hebben een of meerdere spaarrekeningen en toch kennen we het aanbod vaak niet zo goed. We onderscheiden zeven soorten.

1. Gereglementeerde spaarrekening

Op zo’n spaarrekening betaal je geen belastingen op de eerste schijf van 960 euro aan intresten per persoon. Staat de rekening op twee namen, dan geldt de vrijstelling tot 1.920 euro. Heb je meer interest, dan betaal je 15% roerende voorheffing op het bedrag boven 960 euro per persoon.

Om in aanmerking te komen voor die vrijstelling moet de spaarrekening een basisrente en een getrouwheidspremie bieden. De basisrente geldt voor elke dag dat een bedrag op je rekening staat. De getrouwheidspremie geldt voor spaargeld dat je minstens een jaar lang onaangeroerd laat staan.

De meeste gereglementeerde spaarrekeningen leveren vandaag een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10% op. Huidige uitschieter is de Vision+-rekening van Santander Consumer Bank, met een basisrente van 0,30% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

2. Niet-gereglementeerde spaarrekening

Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening krijg je geen vrijstelling, want ze voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden. Zo kan deze rekening enkel een basisrente bieden en geen getrouwheidspremie. Het gevolg is dat je als consument vanaf de eerste cent aan intrest 30% roerende voorheffing moet betalen.

Positief is wel dat deze rekeningen vaak een hogere rente bieden. Zo afficheert de Saver Account van Izola Bank een brutorente van 0,60% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Na afhouding van de roerende voorheffing komt de vergoeding neer op een 0,42% netto.

3. Internetspaarrekening

Een internetspaarrekening kan zowel een gereglementeerde als een niet-gereglementeerde spaarrekening zijn. Het enige verschil met de klassieke concurrenten is dat je alle verrichtingen online doet, omdat de bank enkel via internet handelt (bijvoorbeeld: MeDirect, Santander Consumer Bank, Moneyou of Rabobank.be). Klassieke banken bieden tegenwoordig ook pure internetspaarrekeningen (bijvoorbeeld: het Crelan iHorizon-boekje of Argenta e-spaar).

4. Baby- of Jongerenspaarrekeningen

Voor jonge klanten doen de meeste banken nog een extra inspanning. De rentes liggen dan ook vaak een pak hoger dan de spaarrekeningen voor volwassenen. Zo heeft de kleine Henegouwse bank CPH speciale rekeningen voor drie groepen: 0 tot 3 jaar (0,65% basisrente, 0,20% getrouwheidspremie), 3 tot 12 jaar (0,45% basisrente en 0,20% getrouwheidspremie) en 12 tot 26 jaar (0,25% basisrente en 0,20% getrouwheidspremie).

De maximale leeftijd voor een jongerenspaarrekening verschilt van bank tot bank. Bij Triodos ben je jong tot je 18de, bij Europabank tot je 25ste en bij Fintro tot je 30ste.

5. Spaarabonnementen

Als je bereid bent om op geregelde tijdstippen geld te storen, krijg je van veel banken een hogere rente op je spaarrekening. Meestal is er wel een maximum spaarbedrag per maand of per jaar. Zo biedt DB Saving Plan van Deutsche Bank een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 0,30%. Je kan dan tot 500 euro per maand sparen. De Cocoon-rekening van bpost bank kent dezelfde beperking. Ze biedt een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15%.

6. Met minimumbedrag

En dan zijn er ook banken die je belonen als je méér spaart. Zo krijg je bij Banca Monte Paschi Belgio een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,45% als je tussen 10.000 euro en 150.000 euro inlegt. Europabank heeft een renteboekje Plus met een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,20%, voor wie meer dan 15.000 euro spaart.

7. Met vaste opzegtermijn

Buitenbeentjes zijn de ME6-rekening en de ME1-rekening van MeDirect. Deze rekeningen hebben alleen een basisrente. Bij de eerste bedraagt ze 0,57% bruto of 0,40% netto, bij de tweede 0,37% bruto of 0,26% netto. Speciaal aan deze rekening is dat je het geld pas kunt opvragen als je dat respectievelijk zes maanden of een maand op voorhand meldt. Het gaat dus om rekeningen met een vaste opzegtermijn.

