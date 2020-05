Waarom de coronacrisis ook slecht nieuws is voor spaarders Sven Vonck

12 mei 2020

08u30

Door de uitbraak van het coronavirus zal het nog heel lang duren vooraleer er weer ruimte is om de spaarrentes te laten stijgen. Dat bevestigen enkele Belgische banken aan Spaargids.be

“We zullen nog veel langer moeten leven met hele lage spaarrentes,” zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Want als er al enige tekens waren dat de centrale banken stilaan de rente een beetje konden optrekken, dan heeft de verspreiding van het coronavirus daar weer komaf mee gemaakt. De strijd tegen het virus en de financiële gevolgen ervan kosten alle landen handenvol geld. Daardoor zullen de overheidsschulden nog fors oplopen, terwijl die er voor veel landen al niet rooskleurig uitzagen.

De Europese Centrale Bank zal de rente zo laag mogelijk houden, want anders dreigen sommige landen hun schulden niet meer te kunnen terugbetalen Koen De Leus (BNP Paribas Fortis)

“Financiële repressie is de enige manier om dat op te lossen. De Europese Centrale Bank zal de rente zo laag mogelijk houden, want anders dreigen sommige landen hun schulden niet meer te kunnen terugbetalen. Van hogere spaarrentes moeten we de eerste vijf jaar nog niet dromen.”

Bij andere banken valt hetzelfde te horen. “De huidige economische crisis zal er ook voor zorgen dat centrale banken, zowel in Europa als in de VS, nog lange tijd een zeer ondersteunend beleid zullen blijven voeren en de kortetermijnrente nog zeer lang op deze extreem lage niveaus zal blijven staan,” klinkt het bij de woordvoerder van Argenta.

Beleggen als oplossing

Welke opties hebben ze dan wanneer ze toch een hoger rendement willen voor hun spaarcenten?

“Op de lange termijn zijn aandelen een betere optie dan spaarproducten of obligaties. Op een horizon van 12 maanden zijn aandelen normaal gesproken interessant en kunnen we verwachten dat de aandelenkoersen op hetzelfde niveau of hoger noteren dan vandaag”, zegt De Leus. Toch raadt hij beleggers aan om nog voorzichtig te zijn. “Het herstel op de aandelenmarkten is heel snel gegaan. Een nieuwe terugval of zelfs een nieuwe bodem is mogelijk.”

Wie nu wil beleggen, raadt hij daarom aan om de investeringen te spreiden in de tijd en bijvoorbeeld maandelijks aandelen te kopen. “Met gespreide beleggingen ben je als belegger tenminste zeker dat je ook nog aandelen koopt wanneer de aandelenkoersen op korte termijn toch weer stevig dalen.”

Ook bij Belfius pleiten ze voor een gespreide en periodieke beleggingsstrategie. “We adviseren om belegd te blijven in de aandelenmarkt,” klinkt het daar. “Dat blijft op termijn de enige manier om de geleden verliezen goed te maken. Werken met een opgemaakt spreidingsplan tot eind dit jaar kan een mooie aanpak zijn. Tegen dan moet de economische schade op korte termijn voor de bedrijven beter ingeschat kunnen worden en zullen we een beter zicht hebben op de impact op lange termijn per bedrijfssector.”



