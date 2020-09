Waarom bewolkte dagen beter zijn voor uw zonnepanelen Kurt Deman

15 september 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 1 Energie Het lijkt zichzelf wat tegen te spreken: net op bewolkte dagen piekt de stroom die onze zonnepanelen opwekken. Dat blijkt uit een Nederlandse studie van Wageningen University & Research, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Universiteit Utrecht. Het lijkt zichzelf wat tegen te spreken: net op bewolkte dagen piekt de stroom die onze zonnepanelen opwekken. Dat blijkt uit een Nederlandse studie van Wageningen University & Research, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Universiteit Utrecht. Mijnenergie.be bekeek de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

De onderzoekers van Wageningen University & Research, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Universiteit Utrecht vertrokken van de vaststelling dat zonne-energie zogenaamde fluctuerende patronen kent. De zon schijnt namelijk niet een hele dag lang even fel en ook de intensiteit van het licht kan sterk plaatselijk gebonden zijn.

Vervolgens gingen ze kijken hoe verschillende weertypes die fluctuaties beïnvloeden. Wat blijkt? Het zijn niet alleen de zeer zonnige dagen die voor pieken zorgen in de stroomopwekking. Gedeeltelijke bewolking zou die pieken zelfs versterken.

Extra licht én afkoeling

Onderzoeker Frank Kreuwel legt het zo uit: “Zonnepanelen wekken meer energie op als er meer licht op valt én als ze koeler zijn. Wolken zijn wit omdat ze veel licht reflecteren. Op dagen met bijvoorbeeld cumulus (stapelwolken), zorgen de wolken ervoor dat er op sommige momenten extra licht op de panelen valt. Daarnaast zorgen de wolken ervoor dat de panelen af en toe in de schaduw liggen. Op een heldere dag kan een paneel wel 60°C worden. Als ze even kunnen afkoelen, zijn ze extra efficiënt als ze weer in de zon komen.”

Een extra aspect zijn de lichtreflecties van voorbijdrijvende wolken op zonnepanelen, die ook voor pieken tot 22% kunnen zorgen.

Met de studie willen de onderzoekers vooral een beter zicht krijgen op de effecten van de zon op zonnepanelen en bijgevolg op het stroomdistributienet. De meeste pieken worden opgewekt op heldere dagen, maar de hoogste pieken zijn juist op dagen mét bewolking. Dat is relevante info om bijvoorbeeld spanningsproblemen op het net te voorkomen.

Hitte is niet goed

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is ook een opeenvolging van heel warme zomerdagen trouwens ook niet ideaal voor de hoeveelheden energie die zonnepanelen opwekken. Zo liet energiedeskundige Alex Polfliet vorige maand nog in Het Laatste Nieuws optekenen dat zonnepanelen meer van zon dan van hitte op zich houden.

Het is immers vooral het licht dat telt, en niet de warmte; met dat laatste doet een zonnepaneel immers niets. Omgekeerd zelfs: vanaf 25 graden in de schaduw verliezen zonnecellen 0,4 procent capaciteit per bijkomende graad, legde Polfliet uit. Ook stof dat zich opstapelt door de droogte is een domper op de stroomopwekking.

Bespaar op wat u wel verbruikt

Volstaat het rendement van uw zonnepanelen niet om uw stroomverbruik volledig te compenseren? Dan kunt u vandaag nog altijd uw stroomfactuur sterk verminderen door in te spelen op de huidige lage energieprijzen. Een overstap via een vergelijkingssite resulteert al snel in een besparing van enkele honderden euro’s.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Mijnenergie.be:

Thuisbatterijen steeds populairder, maar spaart u er wel centen mee uit zonder zonnepanelen?

Slimme meter, weggevallen subsidies en lage energieprijzen: zijn zonnepanelen nog even rendabel?

Prosumententarief verhit de gemoederen in Vlaanderen én Wallonië: dit moet u weten

Bron: mijnenergie.be.