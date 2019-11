Waarom Belgen het meeste tevreden zijn van kleine energieleveranciers Kurt Deman

05 november 2019

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Test Aankoop ging onlangs na hoe wij als consumenten denkt over onze energieleveranciers. Wat blijkt? Hoe kleiner onze energieleverancier, hoe meer tevreden we vaak zijn. Verder zijn we ook hondstrouw aan onze vaste energieleverancier, hoewel een overstap ons veel besparing kan opleveren.

Bijna 13.000 Belgen namen onlangs deel aan een enquête van consumentenorganisatie Test Aankoop. Daaruit kwam naar voor dat vooral de klanten van kleine energieaanbieders het meest opgetogen zijn over hun energieleverancier. De grote spelers bevonden zich meer in het midden en onderaan de hitlijst van klanttevredenheid. Klachten hebben we ook al niet veel: amper 15 procent van de respondenten had problemen te melden in het afgelopen jaar. We ergeren ons vooral als we te beperkte of foute informatie krijgen in verband met onze energie(factuur). En onze klanttevredenheid over onze energieleveranciers is iets hoger in vergelijking met andere Europese landen als Italië, Spanje en Portugal.

Tip: Liever een kleine energieleverancier? Bekijk hun prijzen op Mijnenergie.be.

Prijsverschillen

Nog een anders opvallend aspect: uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de ondervraagden al meer dan vijf jaar bij dezelfde energieleverancier is. Het aantal overstappen blijft beperkt tot 1 op de 5 voor alleen elektriciteit en net iets minder dan 1 op de 3 voor alleen aardgas. Die vaststelling is in lijn met de Marktmonitor van energieregulator Vreg. Die bron leert ons dat een groot aantal consumenten zich amper informeert over de energiemarkt. Test Aankoop tekende ook nog eens op dat veel gezinnen de prijsverschillen niet de moeite waard vinden om te veranderen.

Lees ook: Dalende groothandelsprijzen elektriciteit: voordelig voor u?

Honderden euro’s besparing

Nochtans is dat een gemiste kans. Wanneer we zelf de contracten van de energieleveranciers onder de loep nemen, komen we namelijk tot een opvallende conclusie. Zowel voor elektriciteit als aardgas loopt de kloof tussen het goedkoopste en het duurste aanbod al snel op tot enkele honderden euro’s.

De prijzen bevinden zich vandaag bovendien op een relatief laag peil, waardoor de kans groot is dat uw huidige contract duurder uitvalt dan de actuele marktprijzen. Dat maakt een overstap extra interessant. Er zijn dus goede redenen waarom energieleveranciers momenteel nieuwe klanten proberen te lokken met aantrekkelijke welkomstkortingen en klanttevredenheid hoog op de agenda zetten. Als consument kan u daar uw voordeel mee doen. Bekijk het overzicht van de extra welkomstkortingen op Mijnenergie.be

De Marktmonitor van Vreg maakt duidelijk dat veel mensen nog altijd veronderstellen dat een overstap gepaard gaat met een verbrekingsvergoeding. Nochtans kunt u als consument gratis veranderen van energieleverancier. U hoeft enkel een overgangsperiode van 1 maand te respecteren. Sommige leveranciers rekenen wel de jaarlijkse vergoeding (administratieve- en andere kosten) voor een heel jaar aan als u minder dan een jaar bij hen aan boord blijft. Die informatie vindt u op uw huidige contract terug.

Lees ook:

Maakt de winter onze energiefactuur duurder?

Energie besparen in de winter: 7 onmisbare tips

5 klassieke denkfouten over veranderen van energieleverancier

Bron: mijnenergie.be.