Waarom begint en eindigt elk Boeing-vliegtuig met het cijfer 7?

01 oktober 2018

10u26 0 Consument Het beroemdste vliegtuig ter wereld, de Boeing 747, vierde dit weekend zijn 50ste verjaardag. Op 30 september 1968 rolde de eerste 747-100 van de band in de assemblagehal in Everett, nabij Seattle. Het vliegtuig was het eerste van meer dan 1.500 die in al die jaren geproduceerd werden, maar wordt de laatste jaren stelselmatig vervangen door zuinigere modellen als de 777 en 787. Maar waarom begint elk Boeing-vliegtuig eigenlijk met het cijfer 7?

Het is een legendarisch vliegtuig, de 747: heb je al ooit eens een verre vliegreis gemaakt, is de kans groot dat je dat deed in een van de varianten van de jumbojet van Boeing. Toen het eerste vliegtuig klaar was in 1968 was het niet minder dan revolutionair: er konden dubbel zoveel passagiers in als in eender welk ander vliegtuig uit die tijd, het was comfortabeler, en makkelijker te besturen. En met een spanwijdte van 60 meter, vier kolossale motoren en een maximaal gewicht van 330 ton blijft het vliegtuig ook vandaag nog een indrukwekkende verschijning.

Meer dan 1.500 zijn ervan gemaakt in die 50 jaar tijd, maar sinds enkele jaren worden er enkel nog vrachtversies van gemaakt. Nieuwe, zuinigere toestellen, zoals de 777 en 787, vervangen de vloot bij steeds meer maatschappijen.

Het steeds terugkerende getal 7 is dan ook geen toeval bij Boeing. Maar waarom? En waarom heette de eerste jumbojet 707 en niet 700?

Marketing

Het antwoord ligt bij de marketeers van de vliegtuigbouwer, klink het in het Boeing-magazine Frontier. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog bouwde Boeing, net als andere vliegtuigproducenten, bijna uitsluitend nog militaire toestellen. Grote baas William Allen besliste na de oorlog opnieuw burgertoestellen te bouwen, en zich ook op de volledige nieuwe ruimtevaart te richten. Elk departement en dus type vliegtuig zou een eigen nummer krijgen: A300 of 400 voor propeller-toestellen, A500 voor turbine-motoren, A600 voor toestellen voor de ruimtevaart en A700 voor jet-motoren.

Het eerste toestel, dat in 1955 van de band rolde, had dan ook de A700 moeten heten, maar dat vond de marketing-afdeling niet 'sexy' genoeg klinken. Zij beslisten om meteen naar 707 over te gaan, en daarna maar gewoon telkens een tiental hoger te springen. Na de 707 volgde de 717, 727, enzovoort, tot aan de Dreamliner 787 van vandaag.

Of er nog meer Boeings met begincijfer 7 komen, en wat er dan gebeurt na de eventuele 797, is niet duidelijk. Boeing werkt ondertussen aan een nieuw project, Yellowstone genaamd, dat de volledige 700-reeks op termijn moet vervangen. Voorlopig staan er drie nieuwe vliegtuigen op de planning: de Y1, Y2 en Y3.