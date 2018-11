Waarom banken in deze tijd van het jaar soepeler zijn met leningen Dries Van Damme

15 november 2018

08u00

Wil je binnenkort een huis kopen of bouwen? Interessant om te weten is dat deze periode van het jaar gunstig is als je een lening wil aanvragen bij de bank.

Jaardoelen in zicht

Elke bankinstelling legt haar lokale filialen jaardoelen op: ze verwacht van haar kantoren dat die jaarlijks voor een bepaald bedrag aan beleggingen en leningen afsluiten. Wie de targets haalt, krijgt vaak een bonus. Het gevolg is dat veel bankfilialen aan het einde van het jaar nog een tandje aan het bijsteken zijn om nog extra klanten binnen te halen.

Grotere onderhandelingsmarge

Die vaststelling speelt vooral in het voordeel van de klanten zelf. De officiële tarieven die de banken uitzetten bieden sowieso altijd ruimte voor onderhandeling. Aan het einde van het jaar zijn de banken dus iets milder, en krijg je dus wat betere voorwaarden of bijvoorbeeld toch groen licht voor een wat moeilijker onderhandelbaar woonkrediet.

Wil dat nu zeggen dat je moet panikeren als je jouw dossier niet meer rond krijgt voor het jaareinde? Natuurlijk niet. Ook de eerste maanden van een nieuw jaar staan algemeen bekend als goede momenten om naar de bank te trekken. Ook bij de banken nemen ze graag een goede, frisse start: dan neemt ook voor hen de druk af voor de rest van het jaar. Het is geen toeval dat verzekeraars de meest interessante voorwaarden voor autoleningen bieden in januari, wanneer het Autosalon plaatsvindt. Als je in de loop van volgend jaar een woning plant te kopen of te bouwen, is het zeker interessant om al in november, december, januari of februari een eerste verkennend gesprek bij de bank in te plannen.

Bankshoppen

De effecten van een nakend jaareinde verschillen uiteraard van bank tot bank. We raden aan om meerdere banken te bezoeken bij jouw zoektocht naar een woonkrediet, en om ook de voorstellen van andere banken op tafel te leggen tijdens onderhandelingen. Dat kan je onderhandelingspositie enkel versterken.

De exacte voorwaarden die je kan onderhandelen, zijn zeer afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Als je een zeer stabiel en relatief hoog gezinsinkomen hebt en/of veel spaargeld kan inbrengen, dan zien de banken je graag komen. Besef ook dat wat voor een ander als gunstige voorwaarden kan gelden, niet noodzakelijk interessant is voor u. Zo is het belangrijk dat je niet enkel het laagste rentetarief vergelijkt, maar dat je ook de aanvullende voorwaarden onder de loep neemt. Koppelverkoop is op zich verboden, maar de realiteit is wel degelijk dat je bij de meeste banken gunstigere voorwaarden krijgt als je bij dezelfde maatschappij ook een schuldsaldo- of brandverzekering afsluit. Maar zo is het dus perfect mogelijk dat een lagere rente in combinatie met duurdere bijproducten duurder voor jou uitvalt vergeleken met een bank die net de omgekeerde prijzenpolitiek hanteert.

