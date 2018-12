Waarom Antwerpen groepsaankopen nu stopzet Kurt Deman

12 december 2018

08u30

Bron: mijnenergie.be 1 Consument Jaarlijks tekenen vele tienduizenden Belgen in op een groepsaankoop voor energie en aardgas, terwijl die formules in realiteit helemaal geen garantie blijken te bieden op de goedkoopste prijs. Jaarlijks tekenen vele tienduizenden Belgen in op een groepsaankoop voor energie en aardgas, terwijl die formules in realiteit helemaal geen garantie blijken te bieden op de goedkoopste prijs. Wie zelf vergelijkt , bespaart vaak fors. Om die reden zet Provincie Antwerpen nu zelfs haar populaire groepsaankoop stop. Het doet wel wat vragen rijzen over het nut van dergelijke initiatieven, zeker nu ook West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg nieuwe campagnes starten.

Enkele maanden geleden stelde online prijsvergelijker Mijnenergie.be vast dat de groepsaankoop van de Provincie Antwerpen niet de goedkoopste oplossing kon garanderen. Een conclusie die Inga Verhaert, voormalig gedeputeerde voor sp.a, toen niet kon weerleggen. Huidig eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) noemt het toenmalige systeem intussen zelfs misleidend. Een groepsaankoop van zonnepanelen resulteerde namelijk in panelen waarvan de kwaliteit niet altijd even goed was. Provincie Antwerpen beëindigde daarom zijn groepsaankopen. Het nieuwe provinciebestuur wil de inwoners nu aanmoedigen om zelf de energieprijzen te vergelijken.

Wat loopt er mis bij groepsaankopen?

Dat een groepsaankoop toch niet het goedkoopste tarief garandeert, is aan diverse factoren toe te schrijven. Een eerste aspect is dat er tussen de inschrijfprocedure van een groepsaankoop en de uiteindelijke offerte al snel enkele maanden verstrijken. In de tussentijd kan een individuele leverancier dus met een beter tarief op de proppen komen of kan de marktprijs gedaald zijn. Verder nemen ook lang niet alle energieleveranciers deel aan de groepsaankopen. Je ziet als consument dus niet het hele plaatje en loopt zo mogelijk een aantrekkelijk aanbod van een andere aanbieder mis. En dan is er de welkomstkorting: veel leveranciers proberen klanten te lokken met extra gunstige voorwaarden, die bovendien ook heel snel kunnen veranderen. En tenslotte schuiven energieleveranciers bij groepsaankopen vaak bundels van elektriciteit en gas naar voor, terwijl het vaak interessanter blijkt om die apart bij verschillende aanbieders af te nemen.

En de voorstellen van energieadviseurs?

Sommige instanties en bedrijven pakken uit met een energieadviseur. Die zou eigenlijk het vergelijkingswerk uit handen moeten nemen en automatisch het beste tarief moeten aanreiken, maar ook dat klopt niet met de realiteit. Gaele, de persoonlijke energieassistente van Test-Aankoop, lanceerde in oktober 2018 bijvoorbeeld een voorstel naar haar leden: ze bood elektriciteit aan voor 1.027 euro per jaar. Maar zowel Essent (944,95 euro), Lampiris (976,98 euro) als Eneco (970,19 euro) afficheerden een goedkoper tarief. De verschillen piekten voor aardgas zelfs tot meer dan 130 euro per jaar. Essent kwam toen in vergelijking met Gaele voor de som van elektriciteit en gas maar liefst 218,50 euro goedkoper uit de bus. Een test met een tweevoudig elektriciteitstarief (dag: 1.600 kWh, nacht: 1.900 kWh) leverde dezelfde conclusie op.

De beste oplossing: zelf vergelijken

Het voordeel van vergelijkingssites is dat je de beste tariefformule kan berekenen op basis van jouw individuele woonsituatie, waardoor je ook een voorstel krijgt dat op maat is van jouw verbruikspatroon. Groepsaankopen gaan veel meer uit van een gemiddeld verbruik, maar de kans dat jij persoonlijk (qua woning, verbruik, gezinssituatie) exact binnen dat plaatje van ‘de gemiddelde Belg’ past, is klein. Om die reden werkt een geïndividualiseerd advies voor energie gewoon veel beter. Een ander voordeel van zelf de vergelijking maken, is dat je altijd de meest actuele info voor je hebt, zowel qua marktaanbod als laatste nieuwe promoties. Aangezien een vergelijkingssite telkens een aparte berekening voor gas en elektriciteit maakt, vind je dus altijd de beste optie voor beide energievormen. Een administratieve rompslomp is het ook al niet, want op drie minuten tijd en zonder kan je al van energieleverancier veranderd zijn - basiskennis heb je daarvoor trouwens niet nodig.

