Waar kunt u nog voor 100% lenen?

De lastige kaap van 80%

De Nationale Bank vreest dat banken in de problemen kunnen komen door riskante woonleningen te verstrekken. Daarom komen er strengere regels om de kapitaalvereisten te berekenen. Momenteel houden de meeste banken een maximum quotiteit van 80% aan. De quotiteit is de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning. Bedraagt de quotiteit 80%, dan moet u zelf 20% van het nodige kapitaal ophoesten.



Om een idee te geven: is de woning van uw dromen geschat op 250.000 euro, dan bedraagt de quotiteit 80% als u 200.000 leent en 90% als u 225.000 euro leent. Wilt u hoger gaan dan 80%, probeer dan vooraf na te gaan welke banken hier nog voor openstaan. Creafin is een van de weinige kredietverschaffers die nog toelaten om voor een woonlening tot een quotiteit van 100% te gaan.

Meer lenen, hogere kosten

Lukt het om een lening met een quotiteit van 80% of meer te bedingen, dan brengt die doorgaans hogere intresten met zich mee. Reken bij een nieuwbouw best op 0,03% meer intresten, voor andere projecten is dat gemakkelijk 0,06%. Die extra kosten rekenen banken aan omdat ze voor die leningen een grotere financiële buffer moeten aanleggen.



Spaargids.be geeft u een beeld van de basisrentes die u bij de verschillende banken mag verwachten. Zo bedraagt de laagste rente voor een lening op 20 jaar met een vaste rentevoet momenteel 1,55%, de hoogste meer dan 4,30%. Dat kan maandelijks voor een verschil van honderden euro's zorgen.



Besef ook dat een huis kopen nog een aantal andere kosten met zich meebrengt, zoals registratierechten, aktekosten en het ereloon van de notaris. Reken op ongeveer 15% van het kapitaalbedrag. Vroeger waren banken soms bereid om ook het bedrag van de notariskosten in de lening op te nemen - en dus een lening met een quotiteit van 115% uit te schrijven. Sinds de financiële crisis is dat vrijwel onmogelijk.

Toch nog even sparen?

Lenen met een hoge quotiteit brengt hogere interesten met zich mee. Daarom kunt u misschien overwegen uw aankoop nog even uit te stellen. Dan neemt u natuurlijk wel het risico dat in die periode de rente kan stijgen. Bovendien zorgt de inflatie ervoor dat uw spaarcenten over een paar jaar minder waard zijn. Hoewel u vandaag nergens fenomenale rentes mag verwachten, is het bij dit scenario interessant om bij Spaargids.be te bekijken welke spaarrekeningen vandaag het hoogste rendement bieden.

Alternatieve pistes

Wilt u toch niet wachten, dan zijn er nog enkele andere manieren om met weinig eigen middelen een huis te kopen. Bij het Vlaams Woningfonds kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een sociale lening. Aan zo'n krediet zijn enkele strikte voorwaarden verbonden. Zo mag uw belastbaar inkomen als alleenstaande zonder personen ten laste maximum 36.980 euro bedragen als de woning niet in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel ligt en 38.740 euro als dat wel het geval is. Verder is het maximale bedrag dat u kunt lenen beperkt. U mag de lening ook enkel gebruiken om een woning te kopen, niet om een huis te bouwen.



Een ander alternatief is het zogenaamde hamsterhuren. Dat is een formule waarbij u het huis eerst huurt en daarna koopt. De betaalde huishuur mag u inbrengen als kapitaal bij de koop. Of misschien hebt u wel ouders die er warmpjes bijzitten? Dan loont het om uw moed bijeen te rapen en te vragen om een persoonlijke lening of schenking. Zelfs al dekt die niet de totale som, het maakt de kans groter dat u uw lening bij de bank aan een interessante rente krijgt.

