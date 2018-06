Waar geraak je je diesel nog kwijt? Ook tweedehandsmarkt wil er niet meer van weten Tommy Thijs

26 juni 2018

16u16 28 Consument In april werden in België voor het eerst sinds heel lang opnieuw meer benzinevoertuigen ingeschreven dan diesels. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. De trend naar ontdieseling zet zich daarmee door, en niet langer enkel bij de nieuwe auto's. Ook op de grote tweedehandsmarkt wordt het effect zichtbaar, merken ze bij de zoekertjessites.

75.004 tegenover 69.292. Zoveel benzinevoertuigen werden er bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) in april 2018 ingeschreven tegenover diesels. In april vorig jaar werden er nog 11.000 diesels méér ingeschreven dan benzines.

De omkering werd bevestigd in mei, met 79.089 ingeschreven benzines en 74.535 diesels. Het gaat om zowel nieuwe als gebruikte voertuigen, ook over bijvoorbeeld vrachtwagens en motorfietsen.

Niet meer enkel bij nieuwe auto's

Het is voor het eerst sinds lang dat er opnieuw meer benzinevoertuigen worden ingeschreven. Voor nieuwe auto's was de omslag vorig jaar al gemaakt: toen gingen voor het eerst sinds 1997 al meer nieuwe benzines van de hand dan diesels.

Nu bevestigen de totale inschrijvingscijfers van de FOD Mobiliteit dat de kentering ook voor tweedehandsvoertuigen is ingezet.

Wagenpark

De trend is dus duidelijk. Doordat er sinds 1997 steeds meer diesels en minder benzines bijkwamen, 'verdieselde' ons land de afgelopen twintig jaar in sneltempo. België werd, ook dankzij een gunstige fiscaliteit en het hoge aantal bedrijfswagens, het Europese dieselland bij uitstek. Sinds 2005 rijden er dan ook meer diesels dan benzines rond.

Dat is vandaag nog altijd het geval, maar de trend is dalend: België ontdieselt in sneltempo, en naar verwachting zal die evolutie zich de komende maanden en jaren alleen maar sneller doorzetten.

Geraak je je oude diesel nog kwijt?

Het mag duidelijk zijn dat het aanhoudende negatieve nieuws over sjoemelsoftware en over lage-emissiezones en dieselbans de populariteit van de brandstof geen goed hebben gedaan. Maar ook de stijgende dieselprijs en de veranderende autofiscaliteit dragen bij aan de omslag. Terwijl de overheid enkele jaren geleden nog fikse premies uitdeelde voor dieselauto's met een gunstige CO2-uitstoot, worden nu vooral de kleine, zuinige stadswagentjes op benzine bevoordeeld.

Dat doet vragen rijzen over waar het naartoe moet met de massale stock aan tweedehands dieselauto's. Veel eigenaars vrezen dat ze hun wagen binnenkort aan de straatstenen niet meer kwijt zullen geraken.

Het is een trend die ze ook opmerken bij de zoekertjessites. Volgens een rapport van Gocart DATA, dat zich specialiseert in data-analyse van de automarkt, explodeerde de vraag naar benzines de laatste twee jaar met 70 procent, met vooral een piek in de laatste maanden. Ook hier is voor het eerst de vraag naar tweedehands benzines groter dan die naar tweedehands diesels.

54 dagen proberen

Aan de hand van een analyse van een representatieve databank met 15 miljoen Belgische en buitenlandse occasieauto’s én een doorlichting van de zoekopdrachten op de website van Autovlan, concludeerde Gocar DATA dat zes op de tien Belgen die op zoek zijn naar een occasie, een benzinewagen willen kopen. En dat terwijl amper 20 procent van wat er te koop staat, een benzineauto is.

Sinds september 2015 is de vraag naar tweedehands dieselwagens dan weer weggegleden van 71 procent naar amper 41 procent.

De gevolgen voor wie zijn dieselauto wil verkopen, zijn nu al zichtbaar. Terwijl in 2015 dieselauto’s nog in gemiddeld 47 dagen een nieuwe eigenaar vonden, is dat ondertussen al 54 dagen geworden. Met andere woorden: het duurt nu gemiddeld een week langer vooraleer een dieselwagen van de hand gaat. En dat aantal dagen blijft stijgen.

Vraag is dan ook waar dat gigantische overschot aan dieselauto's naartoe moet. Tot nu toe konden veel auto's terecht op de Oost-Europese markt, maar ook die raakt stilaan verzadigd.