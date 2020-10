Waar betaalt u de laagste registratierechten als u een huis koopt?



Kurt Deman

08 oktober 2020

08u30

Staat u net op punt om een huis te kopen? Vergeet dan niet om de registratie- of verkooprechten mee op te nemen in uw totaal kostenplaatje. Het is trouwens zo dat de tarieven voor die registratierechten aardig kunnen verschillen, afhankelijk van waar uw nieuwe woning gelegen is. Spaargids.be neemt de kwestie onder de loep.

De verkoop- of registratierechten is een belasting die de Belgische staat heft bij de registratie van een akte of geschrift in een register, in dit geval dus de aankoop van huis, appartement of grond. De tarifering, regels en uitzonderingen zijn regionaal bepaald en ondergingen de laatste jaren verschillende wijzigingen.

Vlaanderen

In Vlaanderen geldt een standaardtarief van 10% voor de aankoop van een onroerend goed. Dat tarief ligt lager dan in de andere gewesten. Bovendien genieten veel kopers van een vermindering. Wie een eigen en enige woning koopt, betaalt een gunststarief van 6%. Eén van de voorwaarden is dat u zich binnen een bepaalde termijn na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van die woning inschrijft in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Die termijn heeft de Vlaamse overheid recent opgetrokken van twee naar drie jaar.

Wie er zich toe verbindt de woning ingrijpend energetisch te renoveren, maakt aanspraak op een tarief van 5%. Dat geldt ook voor de aankoop van een beschermd monument als investering. Wie van dat monument een eigen en enige woning maakt, betaalt maar 1%. Al verwacht de overheid dat u die uitgespaarde centen wel volgens opgelegde regels in het pand investeert.

Om het plaatje compleet te maken: de aankoop van een woning voor verhuur aan een erkend sociaal verhuurkantoor gaat gepaard met een verkooprecht van 7%.

Het vroegere verschil tussen groot en klein beschrijf hoort tot het verleden. Er geldt wel een korting van 5.600 euro op de verkooprechten bij een aankoopwaarde van maximum 200.000 euro. Dat plafond ligt in verschillende gemeenten rond Brussel en bepaalde steden nog iets hoger.

Brussel

Brussel hanteert een registratierecht van 12,5%. Op de eerste 175.000 euro moet de koper geen registratierechten betalen. Hij bespaart dankzij dat zogenaamde abattement tot 21.875 euro (175.000 euro x 12,5%). Daaraan kleven opnieuw enkele voorwaarden vast. De koper mag bijvoorbeeld geen andere woning bezitten en de som van de aankoopprijs en de eventuele kosten mag niet meer dan 500.000 euro bedragen. Het abattement of het voor verkooprechten vrijgestelde bedrag voor een bouwgrond bedraagt 87.000 euro, bij een maximale totale aankoopprijs van 250.000 euro.

Wallonië

Wallonië kiest eveneens voor 12,5% als basistarief. In het zuidelijke landsgedeelte blijft het klein beschrijf wel overeind. Voor bescheiden woningen daalt het verkooprecht tot 6%. Op de eerste schijf van 171.000,61 euro of 163,125,56 euro, afhankelijk van waar het pand zich bevindt, geldt een verkooprecht van 5%. Onder voorwaarden maakt de koper ook aanspraak op een vrijstelling of abonnement van 20.000 euro, goed voor een totale belastingbesparing van 2.500 euro.

Overige kosten

Naast registratierechten gelden nog andere kosten, zoals de erelonen voor de notaris en administratieve kosten. Bij het afsluiten van een woonkrediet bent u ook registratierechten, ereloon, aktekosten en inschrijvingsrecht verschuldigd.

Goed nieuws is wel dat de rentetarieven voor woonleningen al een tijdje op een laag pitje staan. Terwijl de rentebarometer van Immotheker een gemiddelde rente van 1,32% voor een looptijd van twintig jaar aanwijst, delen lezers op spaargids.be offertes van minder dan 1% voor een looptijd van twintig jaar. Wie over een stevig dossier beschikt, goed vergelijkt én vaardig onderhandelt, weet zijn rentetarief dus stevig te drukken.

