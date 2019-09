Waalse wijnboeren verwachten dit jaar wijn van "uitstekende kwaliteit" jv

20 september 2019

17u56

Bron: belga 0 Consument De Waalse wijnen 2019 verdienen zeker het etiket "uitstekende kwaliteit". Dat heeft Pierre Rion, voorzitter van de vereniging van Waalse Wijntelers, verklaard. Voor wat de kwantiteit betreft, gaat het om meer dan een miljoen flessen, ondanks de verliezen door vriestemperaturen in het voorjaar.

In tegenstelling tot de rest van de agrarische sector, die te kampen had met droogte, zijn de wijnstokken niet zo gevoelig voor waterstress, want de wortels halen water tot 25 meter onder de grond op. "De hitte is erg goed voor de trossen, omdat het de paddestoelen vernietigt", legt Pierre Rion uit. De effecten van hagel, onweer, wind of regen zijn veel schadelijker. De overgrote meerderheid van het Waalse wijnbouwareaal is echter daarvan gespaard gebleven.

De opwarming van de aarde kan in bepaalde regio's van Frankrijk voor steeds grotere problemen zorgen, maar dat geldt niet voor de meer noordelijke landen. "De rijpheid in suiker en zuurtegraad leveren rijpe tannines op, en het is ook gemakkelijker voor ons om het juiste moment voor de oogst te bepalen", zegt de voorzitter.

"De wijnbouwers professionaliseren zich zowel qua grootte als qua uitrusting. Er worden wijnwandelingen voor toeristen georganiseerd en er komen nieuwe opleidingscentra bij. Over een jaar of twee zullen er weer 80 nieuwe wijnmakers bijkomen", concludeert hij.