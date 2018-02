Femina Gesponsorde inhoud Vrouwen letten meer op hun gezondheid dan mannen. Krijgen ze daardoor minder vaak kanker? Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

26 februari 2018

10u56 0

Zowat de helft van de lezers van HLN.be probeert bewust gezond te leven. De mannen scoren wel een stuk minder goed dan de vrouwen. Dit blijkt uit de Gemoedsrust-barometer, een grootschalig online-onderzoek bij ruim 13.000 lezers van HLN.be.

‘Ik leef behoorlijk tot zeer gezond!’ Dat beweert iets meer dan de helft van de lezers die deelnamen aan de Gemoedsrust-barometer. Geen grote verrassing: hooggeschoolden staan doorgaans gezonder in het leven dan laagopgeleiden. Wel heel opvallend is de grote kloof tussen mannen vrouwen. 59% van de vrouwen geeft aan gezond te leven. Bij de mannen zakt dat percentage tot slechts 46%.

Don’t worry, be happy?

Als het echt waar is dat je van piekeren ziek kunt worden, dan hebben de venten misschien gelijk dat ze zich niet te veel zorgen maken over lijf en leden: 53% van de mannen vindt piekeren over je gezondheid totaal zinloos. Bij de vrouwen deelt maar 41% die mening.

Mannen krijgen vaker kanker

Het is niet gemakkelijk om een direct oorzakelijk verband te leggen tussen de levenswijze en een ziekte als kanker. Toch denken wetenschappers dat een ongezond leven verantwoordelijk is voor 1 op 3 kankergevallen .

Dat zou dan kloppen met de resultaten van de Gemoedsrust-barometer. Mannen zeggen van zichzelf dat ze minder op hun gezondheid letten. Uit cijfers van de Stichting tegen Kanker blijkt dat ze opvallend meer door de ziekte getroffen worden. In 2011 kwamen er in België 64.301 nieuwe kankerpatiënten bij. In meer dan 34.000 gevallen ging het om mannen, vrouwen tekenen voor ruim 29.000 nieuwe kankerdiagnoses. Volgens de Stichting wordt 1 op 3 mannen voor zijn 75ste verjaardag met kanker geconfronteerd. Bij vrouwen is dat 1 op 4 en ligt het risico dus een stuk lager.

Prostaat, dikke darm en longen

De top 3 van kankergevallen bij mannen bestaat uit prostaatkanker, dikkedarmkanker en longkanker. Bij vrouwen is alleen borstkanker al goed voor één derde van de nieuwe diagnoses.

Dit artikel is louter informatief. Het vervangt nooit de aanbevelingen van je arts of die van een medische consultatie. Je medisch team is en blijft je beste bondgenoot in je strijd tegen kanker.

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. Sinds kort is het mogelijk om je te verzekeren tegen een aantal financiële gevolgen van onder meer borstkanker. Meer weten? Klik hier.

Deze reclame betreft de Feminaverzekering van AG Insurance. Dit is een levenslange ziekteverzekering (Tak 2). Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en eventueel door je makelaar verkocht. Ze voorziet in het betalen van een eenmalig bedrag om de kosten te dekken die jouw strijd tegen kanker draagbaar maken. Dit geldt voor een van de volgende diagnoses van kanker vanaf stadium T1: borstkanker, baarmoederhalskanker, kanker van het baarmoederlichaam en kanker ter hoogte van de eierstokken, eileiders, vagina en schaamlippen. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo worden bv. uitgesloten: de aanwezigheid van invasieve tumoren in andere lichaamsdelen dan de geslachtsorganen of de borsten, zelfs als deze aan de oorsprong zouden liggen van een van de kankers; goedaardige en niet-invasieve tumoren, niet-invasieve letsels op de vrouwelijke geslachtsorganen of borsten, met uitzondering van DCIS- en LCIS-letsels in de mate dat zij een totale verwijdering van de borst veroorzaken of een conservatieve chirurgie met verwijdering van de tumor, gevolgd door radiotherapie; preventieve behandelingen en operaties. De algemene voorwaarden en informatiedocument over verzekeringsproducten zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.