Vrouwen en jongeren eten steeds minder vlees Redactie

20 februari 2020

13u40

Bron: Belga 1 Consument Net geen kwart van de Belgen jonger dan 34 eet minstens drie maal per week vegetarisch. Dat was in 2016 nog slechts 12 procent. Vooral vrouwen en Brusselaars eten ook steeds minder dierlijke producten. De belangrijkste motivaties hiervoor zijn dierenwelzijn, het milieu en gezondheidsredenen. Dat blijkt uit een iVox-studie in opdracht van de vzw Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA).

Vegetarisch eten lijkt aan een opmars bezig. Nog maar zeven op de tien Belgen eet bijna elke dag vlees of vis. Bij jongeren is dat slechts 6 op de tien. Vrouwen zeggen ook vaker vegetarisch te eten dan mannen. Ongeveer 13 procent van de Belgische vrouwen en 9 procent van de mannen eet minstens 3 keer per week vegetarisch.

Ook in Brussel is er de laatste jaren een duidelijke evolutie naar meer veggie. Maar liefst 33 procent van de Brusselaars eet nu regelmatig vegetarisch, 6 procent noemt zich er veganist. De stad volgt hiermee de trend van andere grote steden, aldus EVA.

Toleranter

Bovendien lijken we ook toleranter te worden voor een vegetarische levensstijl. Bijna de helft van de Belgen (44 procent) vindt dat er geen vlees op je bord nodig is om van een volwaardige maaltijd te kunnen spreken. Een even grote groep geeft ook aan rekening te houden met niet-vleeseters bij het koken voor gasten.

Bij de grootste motivaties om minder dierlijke producten te eten valt op dat dierenwelzijn en milieu veel minder belangrijke redenen zijn bij Belgen ouder dan 55. Zij eten vooral vegetarisch voor hun gezondheid.

Hoge prijs

Toch zijn er zeker nog barrières. De belangrijkste redenen die Belgen tegenhouden om meer vegetarisch te eten zijn smaak en onvoldoende kookvaardigheden. Ook de hogere prijs van vleesvervangers speelt een rol, vooral bij jongeren.

Om vegetarisch eten in de kijker te zetten lanceert de organisatie daarom de ‘Veggiechallenge’, die van start gaat op 1 maart en waarbij deelnemers 30 dagen proberen meer plantaardig te eten. Ze krijgen daarbij professioneel voedingsadvies en toegang tot 700 recepten. In België hebben zich reeds zo'n 8.000 mensen aangemeld.

De iVox-studie werd uitgevoerd bij 2.000 Belgen, representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma en heeft een maximale foutenmarge van 2,08 procent.