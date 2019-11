VREG wil spreiding elektriciteitsverbruik: wat betekent dat voor u? Kurt Deman

29 november 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 3 Energie Vandaag bepaalt de hoeveelheid verbruikte energie uw stroomfactuur: hoe meer kilowattuur (kWh) elektriciteit u afneemt, hoe hoger de factuur. De Vlaamse energieregulator VREG wil daar vanaf 2022 verandering in brengen, door het luik netkosten deels aan te rekenen op basis van de capaciteit. Maar wat betekent dat voor de consument en wat kunt u zelf ondernemen?

We wekken met zonnepanelen steeds meer zelf energie op, terwijl warmtepompen en elektrische wagens de stroombehoefte opkrikken. Wanneer iedereen zijn auto na het werk oplaadt, we tegelijk koken en onze verwarming op volle toeren draait, zijn we volgens de VREG blootgesteld aan grotere verbruikspieken. Dat zou extra investeringen in het elektriciteitsnet met zich meebrengen, waardoor onze factuur hoger dreigt op te lopen.

De energieregulator ijvert daarom voor een capaciteitstarief voor een deel van de netkosten. Die capaciteit of het piekvermogen is de maximale hoeveelheid elektriciteit die u op een specifiek moment met alle toestellen samen verbruikt.

Tip: Bekijk hier hoeveel u kan besparen op uw energiefactuur.

Veel toestellen tegelijk = hoger tarief

Concreet betaalt u vandaag netkosten op basis van het aantal kWh dat u van het net afneemt, ongeacht hoeveel toestellen u tegelijk gebruikt. Volgens de plannen van de VREG betaalt elk gezin een deel van de factuur op basis van wat het van het net afneemt en een deel op basis van het piekvermogen. Wie veel apparaten tegelijk gebruikt, zal dus een hoger tarief betalen. De energieregulator voorziet daarbij een scenario waarbij beide nagenoeg de helft van de nettarieven vertegenwoordigen en eentje waarbij veertig procent gebaseerd is op de capaciteit. Het onderscheid tussen de exclusief dag, exclusief nacht en dag/nachttarieven zou dan weer wegvallen. Om een beeld te schetsen van de impact van de nettarieven: ze waren in juni 2019 gemiddeld goed voor 183 euro of 19% van onze energiefactuur.

Lees ook: Waarom u best jaarlijks van energieleverancier verandert

Wat betekent dit nu voor:

Gezinnen?

Energieregulator VREG beoogt met het voorstel een gespreid energieverbruik. De digitale energiemeter en commerciële apps moeten daartoe meer inzicht verschaffen. Om het energieverbruik te spreiden, zijn toestellen met startuitstelfunctie een vaak geciteerd hulpmiddel.

Linear, een project van twintig wetenschappelijke en industriële partners, voerde gedurende vijf jaar onderzoek naar een stuurbaar energieverbruik bij gezinnen. Het gebruik van slimme toestellen die zichzelf inschakelen op het moment dat het totale energieverbruik laag is - en de tarieven dus het goedkoopst zijn - bleek daarbij een succesvolle toepassing. Families stelden ‘s ochtends hun slimme wasmachine in met de opdracht dat het wasgoed ‘s avonds schoon moest zijn. De systemen van de onderzoekers lieten het toestel op het optimale tijdstip in werking treden, bijvoorbeeld om 15u. Die piste biedt dus zeker potentieel, maar botst ook op zijn limieten.

“Een heleboel taken in het huishouden kan je niet uitstellen. Om te koken of om licht te doen branden, wacht je niet tot het elektriciteitsverbruik daalt. Daardoor is maar tien procent van het elektriciteitsverbruik flexibel”, verduidelijkten de onderzoekers op de website van de KU Leuven.

Eigenaars van zonnepanelen?

Zij doen er goed aan van elektriciteit te consumeren op het moment dat ze zelf energie produceren. De VREG toont zich al langer een koele minnaar van het principe van compensatie voor de nettarieven. Naast het capaciteitstarief sluit ook het injectietarief voor het op het net plaatsen van geproduceerde stroom hierop aan. Een andere optie is energie opslaan met een thuisbatterij. Maar is dat écht de oplossing en vooral betaalbaar?

Eigenaars van elektrische auto’s?

De VREG raadt aan om de capaciteit onder controle te houden door in plaats van oplaadsessies van kortere duur en een maximaal vermogen te opteren voor een langere oplaadtijd ’s avonds en ’s nachts.

Lees ook: Hoeveel verbruikt een elektrische auto?

Eigenaars van warmtepompen?

Het lijkt aangewezen om warmtepompen met een automatische sturing te laten werken op een lager vermogen op het moment dat andere toestellen uitgeschakeld zijn.

Wat kan u nu al doen?

Aangezien de nieuwe tariefstructuur van de VREG normaliter pas op 1 januari 2022 in voege treedt, gaat u best na hoeveel u vandaag al kunt besparen op uw energiefactuur. Dat kan door uw huidige energiecontract via een online vergelijkingstool naast het marktaanbod te leggen.

Tip: Vergelijk de goedkoopste energietarieven op mijnenergie.be.

Lees ook:

Energie besparen in de winter: 7 onmisbare tips

Hoe vindt u de goedkoopste aardgasleverancier?

Belg meer tevreden van kleine energieleveranciers: waarom?

Bron: mijnenergie.be.