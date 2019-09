Vreg wil piek in netgebruik duurder maken SPS

06 september 2019

11u45

Bron: Belga 144 Consument De Vlaamse energieregulator Vreg heeft de intentie om in 2022 een capaciteitstarief in te voeren. Dat blijkt uit een voorstel waarover de regulator een openbare raadpleging start. In het voorstel worden pieken in het netgebruik duurder. Is ook voorzien in het voorstel: een injectietarief voor eigenaars van zonnepanelen.

Vandaag wordt de stroomfactuur van gezinnen en bedrijven volledig bepaald door de hoogte van het verbruik. Wie meer elektriciteit afneemt, betaalt meer. Daar wil de Vreg vanaf 2022 deels verandering in brengen. Een stuk van de factuur - de zuivere netkosten, goed voor 19 procent van de totale factuur van een gemiddeld gezin - zal vanaf 1 januari 2022 minstens deels worden aangerekend op basis van capaciteit.

Waarom doet de Vreg dat? Omdat de kosten voor het verbruik van het net enkel aanrekenen op basis van verbruik niet logisch en niet toekomstbestendig is, legt Vreg-directeur Dirk Van Evercooren uit. “Die kabels liggen er. De kost is onafhankelijk van het feit of er nu veel of weinig elektriciteit door stroomt.”

Wanneer je verbruikt, wordt belangrijk. We willen mensen prikkelen om hun piek van het net beter te beheren. Hoe hoger de piek, hoe hoger de factuur Vreg

Betaalbaar

Tegelijkertijd wil de energieregulator vermijden dat het netwerk in de toekomst te veel moet worden uitgebreid en zo onbetaalbaar wordt. “De energietransitie zorgt voor meer elektrische wagens, meer zonnepanelen en meer warmtepompen. We willen dat aanmoedigen met dit capaciteitstarief. Wat we willen vermijden, is de hogere factuur van meer kabels in de grond te moeten leggen. We moeten efficiënt gedrag promoten als we de energietransitie mogelijk willen maken, maar vooral om ze betaalbaar te houden”.

Het nieuwe capaciteitstarief dat de Vreg wil lanceren, moet verspreide elektriciteitsafname promoten om het bestaande netwerk zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Pieken in het netgebruik van de consument zullen duurder worden betaald. Met andere woorden: wie ‘s avonds om 18.00 uur thuiskomt en zijn microgolfoven aansteekt, tegelijk de batterijen van zijn elektrische wagen oplaadt en begint te stofzuigen, zal meer betalen dan wie ‘s morgens stofzuigt, ‘s avonds kookt en ‘s nachts zijn batterijen oplaadt. “Wanneer je verbruikt, wordt belangrijk. We willen mensen prikkelen om hun piek van het net beter te beheren. Hoe hoger de piek, hoe hoger de factuur”, aldus Van Evervooren. De invoering van de digitale of slimme meter laat consumenten ook toe om hun verbruik te analyseren en dus beter te spreiden.

In het voorstel van de Vreg is ook een injectietarief opgenomen voor producenten, zoals eigenaars van zonnepanelen. Ze zullen dus mogelijk enerzijds moeten betalen voor het gebruik van het net als ze hun geproduceerde stroom op het net zetten. Anderzijds zullen ze hun stroom ook kunnen verkopen.

De nieuwe tariefstructuur gaat in op 1 januari 2022. Voor concrete cijfers over de impact is het nog te vroeg. De regulator lanceert nu een openbare raadpleging over de nieuwe tariefstuctuur.

Vergelijk de goedkoopste energietarieven op mijnenergie.be.