Voorzitter Boerenbond: "Ons voedsel is te goedkoop, Europa moet corrigeren" Redactie

16 september 2018

11u34

Bron: De Zondag 0 Consument De voorzitter van de Boerenbond, Sonja De Becker, trekt aan de alarmbel. De vrije markt is volgens haar niet in staat een eerlijke prijs te zetten op ons voedsel. In De Zondag zegt ze dat Europa "corrigerend zou moeten optreden".

“Ons voedsel is te goedkoop: dat is zeker zo. Maar als de prijs omhoog gaat, dan moet die meerprijs wel naar de boeren vloeien", zegt De Becker in De Zondag. De voorzitter van de Boerenbond stelt dat de onze landbouwers maar weinig macht hebben om het laken naar zich toe te trekken. "Als ze morgen niet meer leveren aan de handel, dan zullen de rekken heus niet leeg zijn." Hoe de boeren in de praktijk zouden kunnen profiteren van die verhoopte meerprijs, blijft voor De Becker dan ook een vraagteken.

De voorzitter pleit ervoor dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt, naast elke andere schakel in de keten. De lokale verkiezingen zijn voor haar van groot belang. Die niveaus hebben de bevoegdheid over heel veel zaken die de landbouwers aanbelangen. Al hangen de lokale besturen natuurlijk wel grotendeels af van Europa. En daar slinken de landbouwbudgetten drastisch. Voor de periode 2021-2027 met 5 procent, naar 365 miljard euro. Maar dat is eigenlijk een reële daling van 20 procent, meent De Becker, omdat de koopkrachtverliezen moeten worden meegeteld. "De boeren zullen dat voelen in hun portemonnee."

De Becker vindt dat we in ons land niet vérder moeten gaan dan wat Europa ons oplegt. "Als wij bijvoorbeeld aan scherpere doelstellingen op het vlak van milieu moeten voldoen dan onze concurrenten in buurlanden, dan speelt dat in ons nadeel", klinkt het in De Zondag.