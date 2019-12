Voorlopig weinig hinder door staking De Lijn TT

30 december 2019

07u31

Bron: Belga 2 Consument Op de ochtend van de eerste dag van de staking bij De Lijn is er slechts lichte hinder te merken. "We stellen vast dat over heel Vlaanderen minder bussen uitrijden. Het is nog niet duidelijk hoe de rest van de dag zal verlopen", zegt woordvoerder Sonja Loos van De Lijn.

Het ACOD had een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 30 december tot 3 januari. Vanochtend begint de staking met enkele bussen die niet uitreden, maar de hinder blijft voorlopig beperkt.

Over heel Vlaanderen rijden er enkele bussen minder, maar het blijft onduidelijk welke impact de staking de rest van de dag zal hebben. Loos benadrukt dat er op de website en in de app van De Lijn in real time wordt gecommuniceerd. Bussen die niet uitrijden verschijnen ook niet in de online dienstregeling.