Vooral banken worden beter van fondsen met kapitaalbescherming

In deze meer woelige beurstijden nemen beleggers hier en daar hun toevlucht tot fondsen met kapitaalbescherming. Klinkt goed op papier, maar na aftrek van alle kosten blijft er voor de belegger soms niet veel over. Spaargids.be bestudeerde het kostenplaatje.

Beleggingsfondsen met kapitaalbescherming lijken heel aantrekkelijk, zeker in een periode dat de beurzen rood kleuren. Dergelijke fondsen garanderen dat de belegger op het einde van de rit geen of weinig kapitaal verliest. Want in tegenstelling tot gewone beleggingsfondsen – waarvan beleggers de waarde zien verdampen als de beurzen crashen – garanderen beleggingsfondsen met kapitaalbescherming het geïnvesteerde bedrag.

Die fondsen bieden soms een bescherming tot 100 procent, waardoor beleggers zeker zijn dat ze hun geïnvesteerde kapitaal nooit verliezen. Intussen bieden de meeste fondsen echter een kapitaalbescherming van 90 procent. Belegt u 25.000 euro in zo’n fonds, dan krijgt u de garantie dat het verlies nooit hoger zal oplopen dan 2.500 euro (zelfs op een moment dat de beurzen crashen).

Fondsen met kapitaalbescherming zijn vrij complexe producten. Om het kapitaal te beschermen, beleggen de fondsen hoofdzakelijk in obligaties. Slechts met een heel klein deeltje van het investeringskapitaal worden meer risico genomen, wat toch voor extra rendement moet zorgen. Omdat zo’n beperkte belegging in risicokapitaal niet veel groeikracht heeft, wordt dat deeltje vooral geïnvesteerd in complexe financiële producten met een hefboom. In het ideale scenario zorgen die ervoor dat het fonds naast de kapitaalbescherming ook nog een mooi rendement oplevert. “De realiteit is toch veel minder rooskleurig”, waarschuwt Jo Stremersch van de onafhankelijke financiële planner Stremersch, Van Broekhoven & Partners.

Beleggers moeten zichzelf geen blaasjes laten wijsmaken. Het mechanisme achter fondsen met kapitaalbescherming werkt niet zoals beleggers dat zouden willen Jo Stremersch

Te duur

Fondsen met kapitaalgarantie investeren voornamelijk in obligaties, maar door de lage rente brengen die niets op. En het gedeelte dat in risicovolle producten wordt geïnvesteerd is verhoudingsgewijs zo klein, dat het de lage rente niet kan compenseren. Stremersch: “Beleggers moeten zichzelf geen blaasjes laten wijsmaken. Het mechanisme achter fondsen met kapitaalbescherming werkt niet zoals beleggers dat zouden willen. De bescherming lukt wel, maar dat gaat ten koste van het opwaarts potentieel. Die fondsen houden beleggers iets voor wat niet mogelijk is. Je kan geen hoger rendement nastreven zonder daar ook de risico’s bij te nemen.”

Daar komt nog eens bij dat er behoorlijk hoge kosten verbonden zijn aan beleggingsfondsen met kapitaalbescherming. De instapkosten lopen al snel op tot 3 procent. Bovendien schommelen de jaarlijkse beheerskosten bij actief beheerde fondsen meestal boven 2 procent. Stremersch: “Zelfs mocht het fonds nog een beetje rendement opleveren, dan zorgen de beheerskosten er wel voor dat er op het einde van de rit helemaal niets overblijft voor beleggers. Daardoor zijn deze fondsen vooral voor de banken een fantastisch product, want hun klanten hangen voor lange tijd vast aan een product waar ze veel kosten voor betalen.”

Kapitaal niet altijd beschermd

Fondsen met kapitaalgarantie hebben een looptijd, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. De kapitaalgarantie geldt enkel op de eindvervaldag van het fonds. Er is dus geen bescherming voor beleggers die vroegtijdig uitstappen. Ook belangrijk: kapitaalgarantie betekent ook niet noodzakelijk dat u uw geld terugkrijgt bij het faillissement van de bank of de uitgever van het fonds.



