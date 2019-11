Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet: in welke lage emissiezone mag je nog binnen met je auto en waar niet? TT

25 november 2019

08u45 122 Consument 620.000 auto’s mogen over iets meer dan een maand Antwerpen en Gent niet meer in. Dan treedt de Gentse lage emissiezone in voege, en verstrengt de Antwerpse. Stilaan wordt het een hele klus te weten te komen welke auto waar nog in mag, eventueel tegen een meerprijs. Wij zetten alle opties voor jouw auto op een rijtje.

Gent is na Antwerpen en Brussel de derde grootste stad die met een eigen lage emissiezone komt. Maar nog eens zestien steden en gemeenten denken over een eigen zone na.

De lage emissiezones werken overal via de zogenaamde ‘Euronorm’, die je op het inschrijvingsbewijs van je auto terugvindt. Hoe hoger het getal (gaande van 0 tot 6), hoe beter. Vooral oudere diesels, met een lage Euronorm, zijn door de milieumaatregel getroffen omdat die nog veel fijn stof uitstoten. Benzinewagens en auto's op aardgas of LPG, zijn in de stad minder vervuilend en worden daarom minder streng aangepakt.



Geen enkele van de drie steden verbiedt een auto op zijn grondgebied. Alle drie kennen ze een systeem van dagpassen voor de meest vervuilende auto’s, die overal 35 euro kosten en waarvan je er maximaal acht per jaar mag kopen. Het gaat op dit moment vooral over oude dieselauto's van zonder Euronorm of norm 1 of 2, en over hele oude benzineauto's zonder Euronorm. Vanaf januari moeten ook dieselwagens met Euronorm 3 met of zonder roetfilter een dagpas kopen, net als benzinewagens met Euronorm 1 (zie schema onderaan).

De controles gebeuren overal die slimme camera’s die automatisch nummerplaten herkennen. Wie toch het gebied binnenrijdt zonder toestemming of dagpas, mag zich aan een boete verwachten, al dan niet voorafgegaan door een waarschuwing bij een eerste keer. Buitenlanders of auto's met een buitenlandse nummerplaat moeten hun nummerplaat op voorhand registreren, al verloopt de inning van de boetes voor die categorie niet gemakkelijk.

Antwerpen

De Antwerpse lage-emissiezone is er al sinds februari 2017 en geldt ruwweg voor het volledige gebied binnen de ring, over het zuidelijke deel van het Eilandje en een deel van Linkeroever. De voorwaarden verstrengen vanaf januari, drie jaar na de eerste invoering.

Vervuilende voertuigen mogen in principe de stad niet meer in, behalve met een dagpas van 35 euro. Dat mag slechts acht keer per jaar. Voor sommige voertuigen (bv. oldtimers van meer dan 40 jaar oud of vanaf januari dieselauto's van Euronorm 4) kan je ook een langere toelating van een week tot een jaar kopen.

Alle andere info over de Antwerpse lage-emissiezone vind je op de website.

Gent

De Gentse LEZ gaat in op 1 januari 2020 en geldt in de volledige zone binnen de R40, behalve op de as Blaisantvest - Nieuwewandeling (omdat de ziekenhuizen bereikbaar moeten zijn) en op de afrit B401 tot in de Parking Zuid (omdat iedereen naar Gent moet kunnen komen). De exacte kaart en meer details vind je hier.

Net zoals in Antwerpen heeft ook Gent een systeem van dagpassen voor de meest vervuilende auto’s, en een langere toegang voor de tussencategorie.

Brussel

In Brussel valt het hele grondgebied van het Gewest onder de LEZ, dus alle 19 gemeenten. De Ring (R0) valt er niet onder, net als enkele toegangswegen tot transitparkings. De exacte kaart vind je hier. Ook hier geldt een systeem van dagpassen en andere toelatingen mits betaling.

Premies

Zowel Brussel als Gent kennen verschillende vormen van premies om mensen aan te zetten hun auto te laten staan, een minder vervuilend exemplaar te kopen of zelfs te laten slopen. Wie bijvoorbeeld in de Gentse LEZ woont en zijn auto die niet meer de stad in mag, laat slopen, krijgt daar een premie voor. Dat kan nu al, en de maatregel wordt ook verlengd tot volgend jaar. Alle Gentenaars kunnen trouwens een tegemoetkoming in het openbaar vervoer of een subsidie voor een elektrische fiets krijgen als ze hun nummerplaat laten schrappen. Ook zijn er kortingen op de toegangspassen voor mensen met een laag inkomen.

Ook Brussel kent zo’n premie: de Brussel’AIR-premie. In Antwerpen is er nog geen premieysteem, maar wordt er wel aan gewerkt. Het nieuwe bestuursakkoord van de stad voorziet een “stimulans” voor wie zijn auto van de hand doet via een korting op een multimobiliteitsabonnement.

Typ in het zoekvenster de euronorm (1, 2, 3, 4, 5, 6) van uw voertuig, en kijk in welke steden u nog binnen mag, en of de voorwaarden eventueel verstrengen in de toekomst: