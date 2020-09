Voor het eerst sinds WOII daalt aantal personenwagens in België HAA

14 september 2020

12u40

Bron: Belga 0 Consument Het aantal personenwagens in België is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gedaald. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Op 1 augustus telde België 5.888.589 personenwagens, tegenover 5.889.210 een jaar eerder. De Covid-19-pandemie heeft volgens Statbel ongetwijfeld invloed gehad op deze cijfers.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal wagens dat op diesel rijdt elk jaar iets sneller gedaald. In 2020 zijn er 6,3 procent minder dieselwagens dan een jaar eerder. Tegelijkertijd blijft het aantal benzinewagens stijgen (+5 procent in 2020). Benzinewagens vertegenwoordigen nu 48,3 procent van het personenwagenpark, terwijl dit voor dieselwagens 47,8 procent bedraagt.

De hybride wagens blijven ver achter in het Belgische voertuigenpark. Ze zijn de voorbije vijf jaar wel vervijfvoudigd in aantal en zijn vandaag goed voor 2,6 procent van het totaal. Elektrische wagens vertegenwoordigen slechts 0,4 procent van het voertuigenpark, ondanks de sterkste jaarlijkse stijging (+56,4 procent). Er zijn 23.983 wagens van dit type terug te vinden op onze wegen. Ten slotte is er een lichte stijging van het aantal wagens op gas (+0,2 procent) tot 14.957 voertuigen.

België telt voorts ook 16.422 autobussen en autocars, 910.356 voertuigen voor goederenvervoer, 52.802 trekkers, 196.504 landbouwtrekkers, en 78.469 speciale voertuigen. Het totale voertuigenpark bestaat dus uit 7.143.142 voertuigen. Er zijn ook 507.996 motorrijwielen geregistreerd in België.